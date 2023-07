Valdés pidió “no pensar en candidaturas” pero si en “construir una Argentina diferente"

Ante las elecciones que se vivieron en Córdoba y desde el bunker de Juntos por el Cambio donde se dió la foto de unidad de Juntos por el Cambio con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, el mandatario provincial remarcó la importancia de que la alianza se muestre consolidada. “Vamos a tener una foto de la unidad y luego de la interna de las Paso, vamos a seguir juntos. Tenemos mucho por trabajar, no tenemos que pensar tanto en candidaturas, sino que es lo que tenemos que hacer para salir adelante”, expresó

En este marco, entrevistado por Radio Continental Córdoba, el gobernador de Corrientes fue consultado sobre la foto de la unidad de la alianza opositora. “Venimos a acompañar a Rodrigo, como tantas veces acompañaron a Corrientes”, aclaró en primer término y luego agregó que “es importante que estemos juntos más allá de las disidencias y de la competencia interna. Mostrar que el espacio está consolidado y que estamos trabajando juntos para construir el futuro de la Argentina”.

“Tenemos que trabajar juntos, siempre digo que más allá de las elecciones, nosotros tenemos que construir una Argentina diferente. Estamos sumando muchos actores tanto radicales, del PRO, de partidos provinciales y peronistas que no coinciden con el Kirchnerismo porque queremos una Argentina diferente”, insistió.

“Ojala que tengamos esa claridad para trabajar hacia el futuro porque la Argentina necesita otra cosa y no el rumbo de país que tiene el día de hoy”, siguió.

Pero en esa línea aclaró “no venimos a buscar una foto, venimos a acompañar a Rodrigo, que es un gran militante que tiene un gran futuro para la República Argentina, no solamente para Córdoba. Estamos hablando de uno de los dirigentes más prominentes que tiene la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio; y que hoy (por el domingo) está estrenando su chapa de dirigente político nacional”.

“Un dirigente joven, moderno, inteligente con propuestas, más allá de que hoy pueda ser triunfador o que pueda ser derrotado creo que tiene mucho futuro así que vinimos a acompañar el futuro de un gran dirigente político”, aseveró sobre el candidato que finalmente reconoció la derrota ante Daniel Passerini (aliado del peronista Juan Schiaretti) quien será el próximo intendente de la ciudad de Córdoba.

“Vamos a tener una foto de la unidad y luego de la interna de las Paso, vamos a seguir juntos. Tenemos mucho por trabajar, no tenemos que pensar tanto en candidaturas, sino que es lo que tenemos que hacer para salir adelante”, insistió.

En ese marco, consultado sobre el peronismo de Córdoba dijo que “es un peronismo que tiene que comenzar a mirar hacia otro lado, que tiene que evolucionar. Creo que mucho del peronismo está cooptado a nivel país”. “Tenemos que tener un peronismo, un radicalismo, un PRO para tener un país más racional, hay muchas cosas que hoy no se pueden hacer, hay mucha gente que hoy no quiere invertir , que quiere trabajar y no puede, hay empresarios que apuestan a una Argentina distinta, hay muchos trabajadores que se rompen el alma trabajando y nunca progresan”, detalló.