Hay dos detenidos por la brutal golpiza a un correntino asaltado en Sáenz Peña

Con el aporte de las cámaras del Centro De Monitoreo Municipal de Sáenz Peña se logró la detención de dos de los cinco hombres que atacaron brutalmente a golpes al joven de 29 años oriundo de Corrientes para robarle el celular y las zapatillas. Uno de los atacantes tiene tan sólo 14 años.

La brutal golpiza que recibió el integrante de una delegación de Corrientes que estaba participando del 10º Torneo Nacional y 3º Internacional de Vóley, fue registrado por cámaras de seguridad de los vecinos del barrio Belgrano, gracias a ese registro el personal de la División Investigaciones pudo hacer el seguimiento de los atacantes y el lunes por la noche se identificó a dos de los cinco hombres.

Con el relevamiento de cámaras de seguridad tanto de los domicilios particulares como las pertenecientes a municipalidad local se obtuvo material fílmico de interés, al analizar las imágenes los agresores fueron reconocidos e identificados con nombre y apellido.

Fue en el barrio san Cayetano donde se detuvo a un joven de 18 años quien al momento de su aprehensión no opuso resistencia. Pasadas las 21:40 personal policial obtuvo nuevos datos y volvió al barrio San Cayetano donde dieron con otro de los agresores quien también fue detenido, se trata de un menor de 14 años, ambos identificados como dos de los cinco atacantes al joven correntino

Por otra parte efectivos de la Policía de Sáenz Peña, también lograron dar con los objetos que le robaron al correntino. Éstos fueron vendidos en el Barrio San Cayetano de esa ciudad.

Al llegar al lugar, la policía se encontró con una mujer que no quiso brindar sus datos personales pero entregó una bolsa de nylon color verde. En ella se encontraban los objetos sustraídos durante el ataque: un teléfono celular marca Samsung Galaxy, pantalla táctil con cámara y flash. También hallaron un par de Zapatillas marca Adidas de color azul con detalles en color.

Continúan con los trámites correspondientes en busca de los otros implicados en el ataque.

Judith, la madre de Fernando, el deportista correntino agredido contó que ahora el joven tendrá que recibir tratamientos médicos por las lesiones que sufrió en los riñones y los pulmones.

“Tiene una sutura; tiene que estar acostado, tranquilo por 72 horas para ver que no tenga mareos, convulsiones, ni problemas en la vista; tiene muchos hematomas en los pulmones y en el riñón”, destacó la mamá.

La mamá destacó que Fernando no recuerda, pero es posible que haya visto a uno de los agresores dentro del boliche. “Con botellas le pegaban, una impotencia terrible”, destacó.

“Hoy me tocó a mí, pero doy gracias que tengo a mi hijo conmigo. Muchas mamás no pueden”, señaló Judith. El chico le contó que se tuvo que arrastrar tres casas arrodillado, se cayó, se levantó, porque no se quería dormir. En la tercera casa lo ayudaron.

Gracias a la chica que difundió el video y a la oficial de policía que se solidarizó con Fernando pudo llamar a un amigo, que era el único que tenía el celular del papá. De esta forma, el papá del deportista tomó conocimiento de lo sucedido.

“Fernando agarró un remis, fue a la comisaría a hacer la exposición por el robo del DNI”, el chofer lo orientó para tomar el colectivo a Resistencia. Y luego, otro a Corrientes, donde fue directo al Hospital Escuela, donde quedó internado. “Él regresó solo”, en Chaco llegó una ambulancia y una oficial de Policía que lo ayudó… “sino nosotros no sabríamos nada”. (NG).