Taraguy presenta las Finales del Regional NEA

Este sábado se disputarán las semifinales del XXIII Torneo Regional de Rugby del Nordeste. Taraguy tendrá el honor y la responsabilidad de su organización. Tanto en Intermedia como en Primera División, los equipos semifinalistas estarán disputando estos partidos claves para ir en busca de la nueva corona.

Para ello, las autoridades del club correntino presentarán en sociedad todos los detalles de lo que será una gran fiesta. Será en conferencia de prensa, en un lugar especial a la vera del río Paraná. Será hoy en Circuito Mola, en Costanera Sur (detrás del predio de Boca Unidos), a partir de las 18. Allí los organizadores junto a dirigentes de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne), una de los componentes organizadores, los capitanes de los equipos semifinalistas, y réferis, estarán presentes. Brindarán detalles y sus expectativas de lo que serán dos jornadas atractivas, para toda la familia y la comunidad. Las finales se disputarán el sábado 12 de agosto.

Con un amplio grupo de trabajo, los anfitriones preparan todo para que los aficionados y publico en general, como los propios protagonistas de las Finales del Regional del NEA 2023, vivan dos jornadas especiales. Allí se sabrá el precio de las entradas, el acceso, los servicios, comodidades y atenciones que habrá en Taraguy RC.

Ya se conocen los partidos y horarios para esta primera jornada. Habrá cinco partidos, no solo las dos semifinales de Intermedia (Aranduroga vs. Curda y Taraguy vs. Curne), sino también el partido por el 5to puesto entre Curda y Capri, como el plato principal, las dos semifinales de Primera, entre Aranduroga vs. Sixty y Taraguy vs. Curne. No faltará el cuarto tiempo con DJ en vivo para disfrutar de lo que será sin dudas una fiesta distinta.