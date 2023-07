Piden que detengan a los acusados de golpear y balear a un joven

A mas de diez días de la brutal golpiza que un joven de 27 años sufrió a la salida de un boliche en la localidad de Sauce, no hay detenidos.

La víctima de nombre Lautaro también fue herido de un disparo en una de sus piernas. Pese a que reconoció a los agresores, éstos aún continúan en libertad.

El hecho de violencia ocurrió la madrugada del domingo 16 de julio cuando ya cerraba el boliche bailable al cual concurrió Lautaro.

Hubo un cruce de insultos porque los agresores se burlaban de Lautaro por la campera que llevaba puesta.

“Él está bien dentro de lo que le pasó, todavía tiene los puntos y tiene que hacer reposo, pero dentro de todo bien” comentó la madre, Marina Fanega, a Radio Continental.

“Mi hijo ya está en mi domicilio, pero está con mucho miedo porque los agresores viven acá a media cuadra y siguen manejándose como si nada hubiera ocurrido, no están detenidos y hasta ayer nosotros estuvimos con custodia policial” comentó.

“Yo le saqué una foto al policía que oficiaba de custodia durmiendo en el auto, yo le mandé a la fiscal y le agradecí la medida pero que custodia teníamos si se encontraba durmiendo el efectivo” señaló.

“Mi hijo no perdió la conciencia durante el ataque y vio quienes eran cada uno de ellos, quien realizó el disparo y también quienes fueron testigos, además la cuadra rápidamente se llenó de gente que vio todo ero no actuó, no hicieron nada y no cuentan porque algunos de ellos están amenazados” expresó.

“Desde el primer momento que ocurrió esto la policía local trató de tapar y encubrir, minimizando todo y hasta como que nada había pasado” señaló Marina Fanegas.

“Cuando le dan la derivación por la herida de arma de fuego hacia el hospital Irastorza de Curuzú Cuatiá, recién allí la fiscalía, a través de la policía hicieron todas las diligencias que corresponden ante un hecho así” comentó.

“No puedo creer toda la negligencia que hubo en el caso que le tocó sufrir a mi hijo”, finalizó. (NG).