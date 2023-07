Marcela Acuña acusó a su hijo por el femicidio de Cecilia en una carta

En un insólito giro, Marcela Acuña escribió una carta desde su celda en el Departamento Violencia Familiar y de Género de Resistencia, Chaco, en la que apuntó directamente contra su hijo César Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el viernes 2 de junio en la casa de la familia.

Acuña, que se encuentra en huelga de hambre hace 17 días, sumó fuertes implicancias políticas a su relato. Dijo en el mensaje al que accedió Infobae que tanto ella como Emerenciano Sena se encuentra presos “siendo inocentes” y que esta es una “causa armada” por el “partido judicial”, por la Unión Cívica Radical y por los medios de comunicación que los “inculpan sin pruebas”.

“Encontraron el punto exacto para atacarnos en serie a Emerenciano, a lo que él significa, y a Capitanich, en un escenario electoral, donde lo que tienen son los grandes medios a su favor”, expresó.

“¿Por qué, si fue César (mi hijo) responsable, nos incriminan a nosotros? Creo que por muchos motivos, principalmente la grieta que vivimos como patria, nosotros somos parte de una generación nueva junto a Emerenciano”, continuó luego.

A continuación, el texto completo de la carta:

“Presos con Emerenciano siendo inocentes; con una causa armada desde el partido judicial y radicales. No hay que confundir, una cosa es el hecho del femicidio de Cecilia, repudiable desde todo punto de vista, y otra cosa es el querer inculparnos desde una fiscalía que sin pruebas nos tiene no solo encerrados, paseándonos como trofeos con esposas como delincuentes, sino que nos mete en una causa con una caratula que no se sostiene hacia nosotros con pruebas, solo con supuestos”.

“¿Por qué, si fue César (mi hijo) responsable, nos incriminan a nosotros? Creo que por muchos motivos, principalmente la grieta que vivimos como patria, nosotros somos parte de una generación nueva junto a Emerenciano. Hemos dados dignidad junto a un proyecto nacional y popular que nos permitió hacerlo, no solo a nosotros, sino a cientos de dirigentes que iniciaron, de alguna manera, MIRANDONOS EL CAMINO DE LA AUTOGESTION. Y este hecho para el país que no queremos volver (2002) es imperdonable”.

Con información de Infobae