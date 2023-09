Reaparece Cristina tras el revés judicial por la causa de los hoteles

Minutos después de que se informara que la Cámara de Casación había reabierto la causa Hotesur-Los Sauces y ordenado juzgar a Cristina Kirchner por lavado de dinero y asociación ilícita, la Vicepresidenta anunció en sus redes sociales que este sábado 23 de septiembre reaparecerá en público después de un largo silencio en medio de la campaña electoral.

La ex mandataria estará en la UMET para presentar la reedición, a 20 años de su publicación, del libro “Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner”. Lo hará rodeada de los principales dirigentes del kirchnerismo que estarán presentes en el auditorio ubicado en el centro porteño.

“De castas, herencias, derrumbes y futuro” será el título de la charla que brindará la Vicepresidenta luego de estar dos meses en silencio. La última aparición pública fue el 17 de julio en un acto que compartió con el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa.

En aquella oportunidad CFK y Massa se unieron en un acto de Aerolíneas Argentinas en el que se presentó un simulador de vuelo para los aviones Boeing 737 MAX. Fue antes de las PASO, cuando la ex jefa de Estado intentaba contener a su electorado después de avalar la candidatura del ministro de Economía.

Aún no se sabe si el ministro será de la partida pero el acto no es compartido. Está centrado exclusivamente en la figura de CFK, que aún no se refirió en público a la dura derrota que sufrió el peronismo en las elecciones primarias, donde obtuvo el tercer lugar.

Máximo Kirchner pareció dar un indicio ayer cuando, durante un acto en Avellaneda, le pidió a su madre que vuelva a hablarle a la militancia. “Compañera, va a tener que hablar”, dijo. En el video que circuló en las redes sociales aparece una militante pidiendo escuchar a la Vicepresidenta. Y de ahí proviene la respuesta del líder de La Cámpora.