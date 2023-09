Migue Granados se sinceró frente a la actitud de Luzu TV con su nota a Lionel Messi

Desde que comenzó Olga, el canal de streaming de Migue Granados, se generó una fuerte competencia con Luzu TV, la plataforma de Nico Occhiato. El jueves fue un día más que especial, ya que Migue entrevistó a Lionel Messi. Frente a esto, el equipo de Nadie Dice Nada tuvo un gesto muy especial con sus colegas.

Es que, a pesar de que son competencia, ya que los dos canales de streaming están al mismo tiempo, y el público se divide entre sus propuestas, durante la entrevista a Messi se unieron. Mientras salía al aire la entrevista de Migue Granados a Lionel Messi, en Nadie Dice Nada se pusieron a reaccionar en su programa.

Frente a esto, Migue Granados no pudo esconder su emoción y decidió compartirla al aire: "¿Se dieron cuenta la diferencia entre lo que es la televisión y lo que es este mundo en el cual habitamos? Nuestros compañeros de Luzu se pusieron a ver nuestra nota, en vez de quilombo, puterío... Me emociona de verdad, te digo en serio, no estoy siendo careta. Nico dijo que iba a ser la mejor nota que le hicieron a Messi".

"Este mundillo está buenísimo, porque pasan esas cosas. Se pusieron a ver la nota, a respetarnos... Pararon en su exitosa oficina a ver la nota. Eso es hermoso y se re valora. Gracias a los cuatro y a todos los chicos que están ahí. Gracias en serio, porque ellos son los número uno y nos respetaron un montón", expresó emocionado Migue.

Fuente: Pronto