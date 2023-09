Murió Matteo Messina Denaro, el último padrino de la Cosa Nostra

A los 61 años y tras pasar sus últimas horas en coma irreversible, murió ayer en el sector para detenidos del hospital de l’ Aquila Matteo Messina Denaro, el último padrino de la Cosa Nostra, la mafia siciliana. Messina Denaro, el excapo de todos los capos y el hombre más buscado de Italia durante 30 años, había sido arrestado el 16 de enero último en una clínica de Palermo donde, bajo una falsa identidad, estaba por someterse a una sesión de quimioterapia para tratarse un cáncer de colon que terminó siendo su trampa. “Si no hubiera estado enfermo no me habrían capturado”, había asegurado el boss, en uno de los primeros interrogatorios.

El último rey de la Cosa Nostra “terrorista”, la más sangrienta, que le declaró la guerra al Estado hace más de 20 años, asesinando en 1992 a los emblemáticos jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino y abriendo un período de atentados sangrientos, tras ser arrestado en un operativo policial clamoroso, siguió tratándose su enfermedad en la cárcel de L’Aquila, donde se encontraba detenido bajo el régimen carcelario más duro, para mafiosos.

Al agravarse su estado de salud, el 8 de agosto había sido internado en el hospital de l’ Aquila, en medio de imponentes medidas de seguridad. El “heredero” del capo mafia Salvatore Totó Riina había pedido que no hubiera ensañamiento terapéutico, por lo que en los últimas 24 horas se le había suspendido la alimentación y había entrado en un coma irreversible.

Murió acompañado por su hija Lorenza, que en su vida de fugitivo nunca había visto y que reconoció formalmente en los últimos meses de encierro, dándole su apellido.

En los últimos meses, en efecto, fiel a los códigos de honor, nunca se dejó doblegar, tal como destacó el diario La Repubblica.

“Con ustedes hablo, pero no colaboro”, le dijo al procurador Maurizio de Lucia. “Claro que tengo bienes, pero no se los voy a decir a ustedes”, les dijo a los magistrados de Palermo que lo interrogaron. “Yo no formo parte de nada, yo soy yo mismo, me defino un criminal honesto... Yo no soy un hombre de honor, pero me siento”, también habría dicho. “No soy un santo, pero no tengo nada que ver con la historia del niño Di Matteo”, también habría querido precisar. Aludía a uno de los homicidios más espantosos y crueles de la Cosa Nostra, del que siempre fue considerado responsable: el asesinato de Giuseppe Di Matteo, un niño de apenas 13 años, hijo de un arrepentido (Santino Di Matteo), que después de padecer dos años de cautiverio, fue estrangulado y disuelto en ácido para no dejar huellas. Por este y otros delitos Messina Denaro fue condenado en ausencia a diversas cadenas perpetuas, así como por los magnicidios de los famosos jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, en 1992.