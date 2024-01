Así fue el momento en que Tomás Holder le salvó la vida a una chica en Punta del Este

Tomás Holder se transformó en el héroe absoluto de una fiesta en Punta del Este. Todo transcurría con normalidad en un bar cuando de repente, se escuchan gritos desesperados en uno de los sectores. Los testigos filmaron el momento en que una chica se desplomaba en el piso y quedaba completamente inconsciente.

Fue en ese momento que Holder tomó intervención, se puso a su lado y comenzó a practicar maniobras de RCP. Primero, le realiza compresiones en el pecho sin éxito y luego, intenta con respiración boca a boca. Tras varios segundos, la chica empieza a moverse y los presentes, respiran aliviados.

La escena fue publicada en las redes sociales y todos coincidieron en que si no hubiera estado Holder allí, la situación podría haber terminado mal. Poco después, el ex GH reflexionó: "Ojalá todos tomemos conciencia de lo importante que es ayudarnos entre nosotros. Nunca te quedes mirando. Agradecido a Dios de haber podido ayudar".

El día después, Holder habló en "Desayuno" y explicó: "Estabamos cenando con amigos y de pronto, escuchamos un golpe re fuerete. Me doy vuelta y veo la situación... todos estaban mirando entonces me acerqué y me mandé. La verdad es que no sabía hacerlo bien, hice lo que me acordaba, como pude y la ayudé".

Holder reveló que volvió a ponerse en contacto con los dueños del lugar para saber cómo se encontraba la chica y ellos le confirmaron que todo había salido bien. "Al parecer, le bajó la presión pero nos asustamos mucho porque no respiraba... se me puso la piel de gallina".

Fuente: Pronto