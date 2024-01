Ecuador: al menos 139 personas siguen secuestradas en cinco prisiones

Después de casi tres días de incertidumbre, el Servicio de Atención Integral de Ecuador (Snai), encargado de las cárceles, ha informado que 125 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y 14 miembros del personal administrativo continúan retenidos en cinco prisiones del país por los reos que se amotinaron desde el lunes.

La información entregada a la prensa por parte del Servicio de Cárceles se difundió este 10 de enero a las 13:35 (hora Ecuador). El lunes, cuando empezaron los motines, el departamento de comunicación del Snai indicó que se registró retenidos en las cárceles de Loja, El Oro, Chimborazo, Cotopaxi y Azuay. La información de ayer, en cambio, asegura que las retenciones son en los penales de Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua y Cotopaxi. Infobae consultó qué sucedió con los guías secuestrados en las prisiones de Loja, El Oro y Chimborazo, desde el Snai comunicaron a este medio que: “Siete guías retenidos en las prisiones de Loja, El Oro y Chimborazo fueron liberados ayer”.

En una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa también dio datos imprecisos sobre la toma de rehenes en las prisiones. Noboa dijo: “Tienen 40 o 60 rehenes en una cárcel”, pero las cifras no concuerdan con lo dicho por el gobernador de Azuay, Milton Benítez, que ayer informó que solo en la cárcel de Turi en Cuenca hay 49 guías penitenciarios y 12 miembros del personal de cocina.

Hasta el momento la incertidumbre por conocer el estado de los agentes penitenciarios y funcionarios retenidos continúa. Desde el 9 de enero han circulado en redes sociales estremecedores videos de ejecuciones a guías carcelarios. Sin embargo, la veracidad de esto no ha sido confirmada y aún se espera que el gobierno emita un informe oficial. Sobre estos videos, Noboa indicó que las bandas criminales “difunden imágenes para atemorizar a la ciudadanía y para doblegar al presidente de la República y eso no va a suceder. Me solidarizo con las familias. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder”.

En las escasas comunicaciones sobre las retenciones de guías, el Snai ha sido reiterativo en informar que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas “continúan trabajando articuladamente para la liberación de todo el personal en los centros penitenciarios”.

Este miércoles, Noboa fue enfático en decir que su gobierno no cederá a los ataques, amedrentamientos y condiciones que quieren imponer los grupos de delincuencia organizada. El presidente contó que las bandas intentaron imponer a las autoridades que no se traslade de prisión a los líderes criminales y que no se construyan las nuevas cárceles en Santa Elena y Pastaza.

Estados Unidos reiteró este miércoles su apoyo a Ecuador en medio de la lucha que inició contra los grupos armados que operan en el país y que, desde hace días, lo dejaron inmerso en un clima de alta violencia y ataques terroristas.