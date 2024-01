La dura respuesta del exinterventor de Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 40

El exinterventor de Vialidad Provincial, hoy profesor titular en la Facultad de Ingeniería, Benicio Szymula,salió al cruce de las quejas por el mal estado de la Ruta Provincial 40, acceso a la localidad de Carlos Pellegrini. El funcionario aclaró que "por el 2005 el Gobierno provincial tomó la decisión de pavimentar la Ruta 40 hasta Colonia Carlos Pellegrini, pero hubo algunas oposiciones vinculadas a que el pavimento no llegue a la localidad".

"Es una lástima porque era un momento en el que había posibilidades de ejecutar toda la obra y hoy ese tren ya pasó. Hoy pensar en lograr financiamiento para esta obra es imposible", lamentó.

"Como mínimo hubo egoísmo", señaló Szymula y agregó: "Conozco muchas de las reservas naturales del país y todas tienen pavimento porque nadie quiere hacer turismo para empantanarse en el medio de la ruta. Esto tiene grandes consecuencias sobre todo para aquellos que viven en la localidad. Usted no irá a algún lugar en donde no puede ingresar sin una 4x4 ", enfatizó.

"Se decía que a la gente de afuera le gusta transitar por estos caminos de tierra porque es más natural, pero ¿cuánto turismo perdemos de los argentinos?", se preguntó el exinterventor de Vialidad Provincial y se lamentó diciendo: "Perdimos una gran oportunidad".

"Nadie quiere hacer turismo para quedarse varado", enunció Szymula en Radio LT7 y atacó directamente a los ambientalistas: "Algunos sectores se creyeron con el derecho de actuar y tomar decisiones cuando la reserva es de todos. Hoy hay gente que no puede entrar ni salir de Colonia Pellegrini y a ellos qué les decimos".

En esa misma línea el ingeniero señaló: "Me gustaría ver si los ambientalistas que impidieron esto, le piden disculpas a la gente de Pellegrini que no puede salir de su casa para ser atendida en caso de urgencias, o de alguna necesidad. Hoy no sólo hay un perjuicio desde el punto de vista social, sino que también se está perjudicando al turismo y a la gente que vive de esto. Este grupo de gente no se hace cargo", finalizó.