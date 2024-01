Tras el devastador incendio, una cooperativa de reciclado volvió a su predio

La Cooperativa Fortaleza volvió a poner en marcha su planta de reciclado en la Ciudad de Corrientes. Mañana se cumplen 3 años del feroz incendio que arrasó con el galpón ubicado por la calle Reconquista al 3545 y el material a punto de sacar. Resurgieron de las cenizas y los recicladores regresaron a un renovado espacio, con dos maquinarias que pueden recuperar hasta 250 kilos de materiales reutilizables.

Un 29 de enero de 2021, las llamas avanzaron por el sitio ubicado en el barrio Ongay y terminaron por destruir el lugar y el trabajo de más de 20 años quedó estancado. Esto generó la pérdida total de todas las máquinas y herramientas. Con el paso de los meses consiguieron un galpón y maquinarias de menor porte para poder tratar los residuos, aquellos que para una gran mayoría son desechos para los recicladores es su principal

fuente de trabajo.

La presidenta de la Cooperativa de Trabajo Proyecto Fortaleza, Mercedes Romero Pereyra, expresó a El Litoral “Habíamos perdido todo, en ese momento del incendio teníamos dos fardos cargados listos para sacar y las pérdidas fueron de millones porque hasta las máquinas perdimos. Tuvimos que volver a reinventarnos, ahora no vamos a bajar nuestro nivel de trabajo, vamos a seguir más fuertes”.

Ese lugar que había sido consumido por el fuego ahora es una nueva planta de reciclado o “la nave” como la llaman los recolectores. El sitio cuenta con sectores para el tratamiento de los residuos, espacios de almacenamiento, cocina y baños. De estas obras realizadas en el plazo de un año, estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora Provincial (Ucapfi) del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Corrientes.

Ayudados por la Fundación Manos Verdes, formaron parte del Programa Argentina Recicla del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que aportó nuevas máquinas que permiten el acopio de hasta 250 kilos de cartón enfardado y 170 kilos de plástico.

“La reconstrucción fue casi igual a la que teníamos. El primer fardo que sacamos nos generó una emoción increíble, vinieron los recopiladores que trabajan en ese entonces fue como volver a nacer”, contó emocionada La presidenta de la Cooperativa de Trabajo Proyecto Fortaleza.

A finales de diciembre recibieron el galpón y hasta el momento pudieron acopiar el material suficiente para compactar dos veces. En el primero pudieron captar 28 toneladas y en el último 30 toneladas de material diverso. Esto no llega a los niveles antes implementados

cuando cargaban hasta 3 equipos por mes.

El incendio no solo provocó la destrucción del lugar sino que también impactó en la fuente laboral de los trabajadores. “Ahora estamos trabajando 15 de los 80 que éramos antes del incendio. Los que se fueron siguen siendo socios pero tuvieron que buscar otros trabajos para poder subsistir”, señaló a este medio la presidenta de la Cooperativa de Trabajo Proyecto Fortaleza.

“Si la gente no nos hubiera ayudado con sus residuos, nosotros ya no podríamos trabajar. Algunos nos traían acá otros juntaban en bolsas y después pasábamos a buscar. La empresa con la que trabajamos es de Santa Fe, ellos nos ayudaban pese a que no teníamos prensa, estamos muy agradecidos realmente”, agregó.

En búsqueda de la sustentabilidad

La Cooperativa Fortaleza se destaca porque no trabajan con material de basural, sino que es por recolección. Para la selección tienen en cuenta residuos como plásticos (botellas, bidones, bolsas, envases, vasos, platos y cubiertos descartables y juguetes); papel y cartón

(cajas, diarios, revistas, carpetas, hojas y cuadernos) y metal (latas, elementos de plomo,

cobre y bronce, aerosoles, piezas de aluminio, llaves) y vidrios. Una vez que los materiales son recogidos, los propios asociados llevan al galpón para su correspondiente tratamiento. “Hay muchísimo material plástico, la gente nos lleva cosas que ya no usan como latas de

cerveza, packaging de las galletitas, cepillo de dientes, maquinitas de afeitar eso que la gente ya no ocupa y que no se puede utilizar para otra cosa nosotros podemos darle vida útil”, señaló a El Litoral, Mercedes Romero.

En cuanto a los valores del material que recolectan en el mercado el kilo de latas ronda los $600, el cartón limpio, prensado y enfardado vale $100 por kilo, mientras que el pet cristal ronda los $150 por kilo. El que menor costo tiene y mayor riesgo representa para los recolectores es el vidrio que vale solo $25.

Una de las iniciativas que surgió tras el incendio fue el proyecto Fénix, durante el año pasado colaboraron con familias de la ciudad que perdieron sus hogares por los incendios y recientemente colaboraron con los afectados por el temporal en la ciudad de Bella Vista.

“Con el temporal en bella vista llevamos ropa para los afectados, nosotros nos encargamos de poner en condiciones la ropa que nos mandan, lavamos, cosemos y después entregamos. Sabemos lo que es pasar necesidades, a nosotros nos sostuvo la gente y nuestro compromiso es devolver a la sociedad un poquito de lo que nos dió”, mencionó a El Litoral, Romero Pereyra.

Una vez que avancen con el trabajo tienen pensado retomar con un proyecto sustentable: crear madera plástica con materiales descartables. El producto es cinco veces más ecológico ya que no se talan los árboles, el proceso industrial es limpio sin productos químicos y no contamina el ambiente.

Otra de las iniciativas apuesta a promocionar el costo del material con los proteccionistas de animales de la ciudad de Corrientes. Generando un trueque: los rescatistas entregan cartón o latas a cambio del dinero que recaude la cooperativa con la venta de esos residuos.

Así como su nombre lo indica buscaron la fortaleza para recuperar la actividad, ofrecer mayor cuidado del medio ambiente y contribuir con la limpieza en las calles de la ciudad de Corrientes.

(VT)