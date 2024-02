Lali, arriba del Cosquín Rock, volvió a encender la polémica: “Para los antipatria"

Lali Espósito subió al escenario del Cosquín Rock, en lo que consideró que era un sueño hecho realidad que tenía desde su infancia. Su show se dio luego de los cruces que viene manteniendo con el presidente, Javier Milei, y desde allí realizó un fuerte descargo.

“Este es un show muy especial para mí porque no solamente cumplo un sueño como artista de estar en semejante evento. Todo lo que le sucede al artista es una cuestión colectiva y no depende solo del artista, es netamente del público. No es demagogia. Eso quiero celebrar hoy”, empezó diciendo.

“Pensé un montón que decir. Ustedes imaginen el contexto. Lo más importante, al menos para mí, es que esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás”, aseguró, enfundada en atuendo negro y frente a miles de personas.

LALI ESPÓSITO, EN MEDIO DE SU ENFRENTAMIENTO CON JAVIER MILEI, LANZÓ FILOSAS FRASES EN COSQUÍN ROCK

“Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las que no valoran, los antipatria... Todos”, arrojó, provocando una ovación. Pero no fue todo.

A la hora de cantar Quiénes son?, tema en el que colaboró junto a Moria Casán, la cantante volvió a la polémica luego de que el Primer Mandatario le dio retweets asegurando que “vive del Estado”.

La ex Casi Ángeles cambió una estrofa de su canción. “Que si fumo, que si vivo, que si digo. Que si bebo, que si a tantas me he besado”, canta en su versión original y que terminó cambiando por “que si fumo, que si vivo, que si bebo, que si vivo del Estado”. ¡Uy!

