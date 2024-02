Curioso mensaje de Cecilia Milone tras la polémica separación de Nito Artaza

Cecilia Milone publicó a través de su cuenta oficial de Instagram un curioso mensaje en medio su separación de Nito Artaza por rumores de infidelidad con Belén Di Giorgio.

“Concordia: armonía, unión, acuerdo, consenso, avenencia, paz, reciprocidad, compañerismo, cordialidad, camaradería, amistad, hermandad, fraternidad”, decía la imagen que la actriz compartió.

Y fue en el pie de foto que analizó picante: “¿Qué importan los terceros en discordia?¡Nunca, lo entenderé! Si no hay concordia, entre dos personas… ya no hay nada.Tampoco puede haber discordia”.

BELÉN DI GIORGIO CONTÓ QUÉ LE DIJO NITO ARTAZA EN MEDIO DE LA POLÉMICA

Belén Di Giorgio contó en diálogo con el programa de América qué le dijo Nito Artaza en medio de la polémica por su separación de Cecilia Milone y la supuesta infidelidad.

“Él me dice que no le gusta que se me ponga a mí en este lugar, todo el tiempo me pregunta si estoy bien y yo le digo que estoy bien y tranquila”, expresó la actriz a LAM.

(Fuente: Ciudad Magazine)