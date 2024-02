Actividades gratuitas para el último fin de semana de febrero

La capital correntina cerrará febrero con un fin de semana cargado de música, ferias, baile y playas. Las actividades son gratuitas y se realizarán desde hoy hasta el domingo en distintos puntos de la ciudad.

Nuevamente este fin de semana, la Municipalidad pondrá a disposición de vecinos y visitantes distintas ofertas para disfrutar de las playas, el sol, el deporte y la diversión. Las actividades que se diagraman de jueves a domingo incluyen: feria de artesanos, golf croquet, zumba, música electrónica en la playa Arazaty y los balnearios públicos capitalinos.

La Feria de Artesanos comenzó hoy y continuará viernes de 9 a 22, en la plaza Cabral, en tanto que el sábado y domingo se trasladará a la avenida Costanera Sur y calle Las Heras, en el mismo horario. En el lugar se pueden encontrar objetos totalmente artesanales, hechos por manos correntinas.

Hoy habrá una competencia de Golf Croquet con adultos mayores en el parque Camba Cuá, de 8 a 9.30. Esta actividad se desarrolla todos los lunes, miércoles y viernes.

El sábado, desde las 8, se desarrollará la competencia en aguas abiertas 'Desafío El Yacaré II' en la playa Islas Malvinas II.

En tanto, desde las 19, en el playón deportivo de playa Arazaty II, se brindarán clases gratuitas de 'Zumba Gold' para todos aquellos que estén disfrutando de los balnearios correntinos. Se trata de un baile adaptado para adultos mayores y personas con discapacidad a cargo de la profesora Celia Mellone.

Mientras que, desde de las 19 y hasta 3, se desarrollará una nueva edición del Muni Sunset en la playa Arazaty (playón debajo del puente). La propuesta que congrega cada vez a más jóvenes, contará en esta oportunidad con la presentación de los DJs: Franco Musachi, Leila Budz y The Be I See.

Durante este fin de semana, estarán habilitados, de 8 a 20, todos los balnearios capitalinos: Arazaty I, Malvinas II (también el paseo balneario recreativo exclusivo para canes) y Molina Punta.

Vale recordar que el horario de servicio de baños públicos es en: Arazaty I de 8 a 24, en Arazaty II de 8 a 22, en Malvinas I de 8 a 23, en Malvinas II y Molina Punta de 8 a 20.

