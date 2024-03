El angustiante momento de Marisol, la novia de Martin Ku: "No se lo deseo a nadie"

Un fin de semana bastante complicado vivió Marisol, la novia de Martin Ku o 'el Chino' de Gran Hermano, como muchos lo conocen. La joven que se hizo conocida por su campaña activa para defender a su pareja y luego por el entusiasmo y simpatía que demostró durante su ingreso en el congelados, estuvo desaparecida de las redes por un par de días, generando desconcierto entre sus seguidores.

Al final, este martes por la noche, reapareció y contó el mal momento que le tocó vivir. El fin de semana, sufrió el robo de su celular, al cual tenía asociado sus tarjetas de crédito y sus cuentas bancarias por medio de distintas app. Si bien no dio detalles del hecho, sí dejó en claro que quedó muy asustada y para colmo, llena de complicaciones.

"Me había comprado el celu hace 2 semanas, me lo compré como herramienta de trabajo y me costó 1500 dólares. Encima no tengo las tarjetas ni el acceso a mis cuentas. Cuidense mucho, la calle está dura", reconoció. "A veces uno tiene que pasar por estas situaciones chotas para valorar las cosas importantes de la vida", agregó.

Por otro lado, reconoció que lo que más la angustia es saber que la persona que le llevó sus cosas, tendrá acceso a su intimidad si es que puede acceder a las fotos de su galería. "Estoy anímicamente mal, estoy somatizando todo pero ya pasará. Quiero decirle que se cuiden, que no se regalen, que no vayan con los auriculares porque hay gente mala".

Y cerró con un agradecimiento a las chicas que la ayudaron en ese momento: "Una de ellas, hasta vino a mi casa. Se los agradezco de corazón porque hay que ayudarnos entre todos".

