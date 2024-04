Un intendente del PRO quiere fijar como esencial el trabajo municipal

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, anunció que va a declarar la esencialidad de los empleados municipales para que no puedan hacer paros.

El dirigente del PRO y ex funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso el foco en que los empleados municipales tienen la "obligación" de trabajar y destacó que, en este caso, "la patronal no es un gobierno, sino los vecinos".

"Elevamos una ordenanza para declarar servicio público esencial al trabajo de los empleados municipales de nuestra región: esto significa que no van a poder hacer más paros. Cada una de las personas que trabaja en el Estado tiene una responsabilidad enorme que es prestarle servicio a los vecinos, y esta responsabilidad no se puede frenar por una medida de fuerza", dijo Montenegro.

El anuncio llega poco más de una semana después de que el jefe comunal de General Pueyrredón ordenara descontarles el día de paro a los empleados municipales que realizaron una medida de fuerza. Este sábado, además, señaló que su rol es asegurarse "que los marplatenses reciban los servicios y la atención por la que pagan sus impuestos".

"Porque acá hay algo que está muy claro: la patronal en el caso de los empleados públicos no es un gobierno, son los vecinos. Y cuando hacen paro no me lo están haciendo a mí, están tomando de rehenes a todos los marplatenses", enfatizó el funcionario.