Un futbolista de la Roma colapsó en pleno partido contra Udinese

Corrían 72 minutos del cruce entre Udinese y Roma por la Serie A de Italia, con el resultado 1-1, cuando Evan N’Dicka, defensor de la Roma, se desplomó cerca de su área en plena salida de su equipo, sin ningún contacto con un rival. Enseguida, todas las miradas se enfocaron en el futbolista, que colapsó tras sentir fuertes dolores en el pecho.

El marfileño, de 24 años, fue trasladado en camilla desde el césped hasta una ambulancia, para luego ser llevado a un centro médico, en medio de la conmoción de compañeros y adversarios. “Está consciente y ha sido trasladado al hospital para hacerle pruebas”, fue la primera información que emanó del club para llevar tranquilidad. El árbitro Luca Pairetto decidió suspender el partido ocho minutos después del episodio.

El ex Eintracht Frankfurt cayó al sueño del Bluenergy Stadium en una acción sin peligro, mientras un integrante de su conjunto, a pocos metros, daba un pase sin compromiso. Fue rodeado al verlo adolorido y los cuerpos médicos se acercaron de inmediato. Ante la urgencia, fue cargado en la camilla para ser trasladado bajo el rótulo de “código amarillo”, es decir, que no existe riesgo de muerte inminente -no necesitó del desfibrilador instalado en el estadio-, pero que sí requiere de atención médica veloz. De todos modos, antes de partir al sanatorio, le practicaron un electrocardiograma para una evaluación preliminar.