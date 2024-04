El gobierno considera que la movilización está incentivada por la política

El vocero presidencial, Manuel Adorni consideró que la marcha convocada para mañana está “incentivada por la política”.

“El jueves hubo diálogo y un acuerdo. El Gobierno aumentó el 70% las partidas de gasto en marzo, habrá otro 70% en mayo y se dispuso una partida extraordinaria para hospitales universitarios”, planteó el funcionario nacional en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, sin embargo desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) informaron que no hubo ese mencionado acuerdo.

“Eso transforma a la marcha en una marcha incentivada por la política. No digo que no sea algo genuino de los alumnos, es genuino lo que hacen y los reclamos que puedan considerar. No consideramos genuino que desde un escritorio se incentive este tipo de cuestiones”, sostuvo, y agregó: “Siempre vamos a defender a los alumnos, a su derecho a educarse y tener un futuro en la Argentina; es por lo que único que estamos acá”.