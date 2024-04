Sánchez pasó de la amenaza con renunciar a lanzar su reelección

El retiro espiritual de cinco días que el presidente Pedro Sánchez se tomó para reflexionar si valía la pena seguir siendo jefe del gobierno de España -a pesar de las acusaciones judiciales contra su esposa- le sirvió, entre otras cosas, no sólo para darse cuenta de que no debe renunciar “al alto honor” -como lo definió él en su carta a la ciudadanía- sino también para fortalecerse y confesar que estaría dispuesto a seguir presentándose a las elecciones para continuar gobernando España.

Lo dijo este martes, en una de las dos únicas entrevistas que concedió luego de su declaración institucional en la que informó a los 48 millones de españoles que no dejaba La Moncloa vacante, según consignó la corresponsal Marina Artusa en Clarín.

“Durante estos cinco días he reflexionado y he asumido el compromiso de liderar, no de monopolizar, un debate que es la regeneración democrática -dijo el presidente-.

Y eso -añadió- no es una tarea que se haga ni en tres días ni en tres meses ni en tres años”. “Trasciende a esta Legislatura”, agregó el mandatario.

“Estoy con ánimo para estos tres años y para los que quieran los españoles con su voto -anticipó sus intenciones Pedro Sánchez-.

Y subrayó que “si los españoles y mi partido (el PSOE) quieren que continúe siendo el responsable y el líder”.