"La Ley Bases incentiva el trabajo en negro", aseguró el diputado nacional por Corrientes de Unión por la Patria, Christian Zulli. El funcionario destacó cómo impactará la Ley Ómnibus -de ser aprobada en Senadores- en los distintos sectores sociales. Sostuvo además que: "Si se aprueba la Ley Bases no van a haber más pensionadas ni pensionados".

Zulli señaló que la Ley Bases "nos va a llevar hacia una Argentina donde muchísimas mujeres no se van a poder jubilar".

"Ahora estamos todavía con la ley 27.705, que es el plan de pago de deuda previsional, que permitió a cientos de miles de mujeres y hombres poder jubilarse sin tener los 30 años de aportes. Esa es la moratoria. Permite que se puedan jubilar sin tener los 30 años de aportes", destacó.

El ex titular de Anses detalló que:"Lo que quieren hacer es tratar de imponer lo que es una prestación, que es parecida a lo que ahora tenemos la PUAM, la prestación para adulto mayor, que es un 80% de una jubilación mínima y no es derivable. ¿Qué quiere decir que no es derivable? Que cuando fallece el titular no se puede transferir al cónyuge conviviente. No va a haber más pensionados ni pensionadas".

Apunto a las problemáticas laborales que se habilitan con la posible aprobación. "Estamos ante un problema de registración laboral muy grande en Argentina. Pero otro problema que nos va a traer la ley es que al flexibilizar muchas normas laborales se va a incentivar es el trabajo en negro", aseguró.

"Por ejemplo, la figura del colaborador para empresas de 5 personas o menos, se extiende el periodo de prueba a 6 meses, 8 meses en el caso de pymes o 12 meses en el caso de empresas con 5 trabajadores y menos. Obviamente también flexibilizando lo que es la indemnización, lo que va a llevar lamentablemente a una menor registración laboral",explicó.

"En el futuro eso nos va a traer problemas porque al haber menos trabajadores registrados hay menos aportes a las cajas previsionales, lo que va a desfinanciar el sistema previsional en su totalidad", señaló a largo plazo el diputado nacional.

