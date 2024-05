Darío Z, Soledad Barruti y un Recital de Mitos en Resistencia

Dario Sztajnszrajber y Soledad Barruti llegarán al Domo del Centenario de Resistencia para brindar su charla titulada “Recital de Mitos” un encuentro con mucho de humor, gran intensidad, belleza y un profundo modo de pensarnos en estos tiempos. El show será el 16 de mayo a las 21.

En recientes entrevistas, Darío Sztajnszrajber relató: “Tanto Sole como yo hemos ido al NEA varias veces, y con muy buena recepción, cada uno en lo que hace, que son trabajos muy distintos. En mi caso particular, he ido a presentar libros o con distintas obras, y en cada lugar me encontré con un público muy sensible, tan comprometido con la filosofía, con la idea de pensarse desde lugares distintos, un compromiso con el pensamiento crítico”.

Sobre la propuesta, el filósofo explicó que “Recital de mitos es como un recital de música, nada más que en vez de canciones, vamos a contar relatos y cuentos que tienen que ver con nuestros mitos originarios, ancestrales. Mitos de distintas culturas que vamos definiendo en cada lugar con cuál salimos, mitos griegos, mitos bíblicos, mitos de los pueblos originarios. Es una experiencia narrativa en la cual tanto Sole como yo los vamos contando y se va generando un ambiente muy conmovedor, porque es como juntarse alrededor de un fuego a contar cuentos, a ver cómo nos resuenan. Por algo tienen una vigencia de tantos milenios, y van generando en quien los escucha un desplazamiento muy interesante, cada uno lo interpreta y algo reverbera en uno. De algún modo el relato permite que uno vea cosas. Lo que tiene el arte y la literatura es que remueven cosas”.

