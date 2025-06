La “Ranchonauta” de Fabián, el argentino que viaja hacia Alaska

n Esta es la historia de Fabián Figueroa, un aventurero que hace tiempo decidió que su destino estaba en las rutas. Mecánico de oficio pero viajero por vocación, este influencer de más de 60 años está por estos días cumpliendo uno de los tantos sueños de su vida al volante de una camioneta Ford Ranchero de 1973: unir Ushuaia con Alaska en su singular “Ranchomóvil” o “Ranchonauta”, según cómo sea presentado por los medios que siguen sus extenso periplo.

Cada vez más famoso en redes sociales, Fabián comparte los resúmenes de sus aventuras (y desventuras, porque no todo es acelerar y devorar kilómetros en tan sinuoso viaje) a través de YouTube, Instagram y TikTok, donde cosecha miles de seguidores a medida que avanza en su derrotero con la convicción de que la felicidad está en el trayecto, más que en la llegada.



Con espíritu optimista y la experiencia que carga a lo largo de décadas de haber concretado viajes en motocicleta por Argentina, el continente americano y Europa, esta vez decidió cambiar por un vehículo de cuatro ruedas. La elegida fue una Ford Ranchero roja en muy buen estado de originalidad pero no reluciente como si hubiera salido de un museo, sino con la pátina de desgaste que el paso del tiempo se encargó de imprimirle.

Durante 2023 Fabián Viaja (así se presenta en sus informes digitales) se encargó de acondicionar su chata para que fuera lo más funcional posible en los más de 13.900 kilómetros que separan a la ciudad más austral de Argentina del estado norteamericano de Alaska. Con esa finalidad, construyó un camper artesanal de madera en el que guarda refrigerador, una cama de una plaza que puede convertirse en sillones y un pequeño inodoro químico.

Todo está pensado para que el viaje pueda continuar a pesar de los inconvenientes que plantea el hacerlo en una camioneta de medio siglo, incluso un buen stock de repuestos nuevos para que la mecánica (un muy noble motor Ford 188 con su transmisión de tres marchas y selectora al volante). Y así, desde Rada Tilly, la ciudad donde vive desde hace más de una década, Fabián partió a principios de año hacia Ushuaia y desde allí comenzó a desandar el mapa nacional con una parada estratégica: en la provincia de San Luis hizo un alto para despedirse de sus hijos y sus nietos.

Cargadas sus alforjas de cariño, con ahorros propios y también con lo monetización de sus videos y algunos aportes extras de las donaciones que recibe a lo largo de su viaje, cruzó el país de punta a punta por la Ruta 40, entró a Bolivia, pasó Perú y llegó a Colombia. Desde allí siguió por Centroamérica después de sortear distintos contratiempos, tanto burocráticos (aduana, migraciones, documentación varia) como mecánicos (por ejemplo en Cachi tuvo que parar para emparchar el tanque de nafta con el viejo truco del dulce de membrillo).

Uno de los desafíos más grandes que debió enfrentar Fabián fue el llamado “Tapón de Darién”, una espesa formación selvática sin caminos que solamente permite cruzar el continente con la ayuda de un barco carguero. Se trata de un trámite engorroso (dura varios días entre que se embarca el vehículo en el navío) hasta recibirlo en Panamá, hasta donde el conductor debe viajar en avión o lancha rápida, separado de su automóvil.

Es lo que hizo Fabián Figueroa luego de sellar con tablas para reforzar a la seguridad de su “Ranchomóvil”, del que se despidió no son un dejo de preocupación. Pero al cabo de unos días y cumplidos todos los requisitos, pudo seguir viaje hasta cruzar México y entrar -hace pocos días- a Estados Unidos, donde celebró un ruto que todos los fierreros disfrutan en el país del Tío Sam: ser recibido por el célebre titular de Gas Monkey y restaurador de clásicos Richard Rawlings, conocido por sus programas televisivos.

Fabián se tomó fotos, contó su historia y siguió viaje. Suma kilómetros a su fiel Ford Ranchero de fabricación argentina (muy diferente a la pick up del mismo nombre que Ford produjo en Estados Unidos). Sin prisa pero sin pausa, se acerca al objetivo con la satisfacción de conocer gente, visitar lugares sorprendentes y superar sus propios desafíos. En soledad, pero acompañado desde las redes por las miles de personas que lo alientan a continuar, para corroborar que la pasión por viajar es la más placentera de las inversiones.