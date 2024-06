Nacho Castañares subió una foto junto a Coty Romero y potenció los rumores de romance

Los rumores de noviazgo entre Nacho Castañares y Coty Romero están dando vuelta desde hace tiempo. Todo comenzó cuando fueron vistos a los besos en una fiesta Bresh y aunque en ese momento, negaron tener algo más que una amistad, las dudas nunca se despejaron del todo.

Ahora, el tema resurgió porque Nacho subió una nueva foto junto a la correntina en un ascensor, con una bolsa de comida. Es decir: cenaron juntos.

Según Juan Etchegoyen, Coty quiere oficializar pero Nacho “está en otra”. El periodista de Radio Mitre explicó: “Nacho y Coty se gustan mucho, tienen mucha piel. Eso me decían fuentes cercanas a los ex jugadores de GH pero, entre el trabajo y los compromisos, que ambos tienen en sus vidas no imaginan ser pareja oficial”.

El padre de Nacho sostuvo que son personas jóvenes que se divierten, pero que prefieren no ponerle título al vínculo que los une. “No los veo poniéndose de novios, no lo creo, por eso están disfrutando. Me gusta Coty, pero le tiene que gustar a Nacho no a mí, él es el que vibra de otra forma, es el que tiene que decidir”, dijo el ex peluquero y actor.

La correntina habló en LAM de Nacho y fue ambigua con sus sentimientos. “Estamos en la época de no rotular nada. A mí no me gusta eso porque soy muy noviera, cariñosa, de apapachar, pero no encuentro a nadie así. Por ahora, con Nacho somos libres".

Fuente:Pronto