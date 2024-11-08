Colectivos gratis al Taragüí Rock: horarios y lugar de salida

El Gobierno de Corrientes dispuso colectivos gratuitos para asistir al Taragüí Rock que se desarrollará este sábado y domingo en el Corsódromo “Nolo Alías” (Ruta 12 km 1028).

Las unidades partirán desde el parque Mitre, con dos horarios de salidas: 17 y 18, informó este viernes el Instituto de Cultura.

Las últimas entradas se pueden adquirir online a través de weepas.ar y norteticket.com y los tickets físicos en los puntos de ventas oficiales ubicados en el Instituto de Cultura (San Juan 546) y el Museo de Ciencias Naturales de Corrientes “Amado Bonpland” (Av. Costanera Gral. San Martín 100).

Este sábado 9 y domingo 10 de noviembre desde las 16.30, más de 10 mil personas disfrutarán al aire libre de unos 25 recitales que se realizarán en dos escenarios.

El line up del Taragüí Rock 2024 está conformado por una combinación de bandas históricas, invitados internacionales y lo más fresco de la escena musical del NEA.

El acceso al predio estará habilitado desde las 16 y el primer show está previsto que inicie a las 16.30 horas. El valor de las entradas tendrá un costo de $6000 para el público que ingrese antes de las 18 al predio del festival y un valor de $7500 sin límite de horario de ingreso.

Chizz será la encargada de abrir el festival el sábado 9 de noviembre a las 16.30 horas. Le seguirán María Volante, Supernova, José Vilotta, Araucaria Fusión, Wilson y algunos náufragos, Donde despiertan los monstruos, Ajo, Peces Raros, Salón Solar, Caballeros de la Quema, Los Pericos y Grito Clandestino.

El line up del domingo 10 de noviembre también iniciará a las 16.30 horas y tendrá la siguiente progresión: La estación, La Chula, Passiflorx, Atah, Ale Marasso Band, Hilda canta Charly, Julián Hernández, Roque Narvaja, Dr. Saturno, Turf, Bersuit y Silencio Blues Trío.

Además, habrá un área exclusiva para niños, personas con discapacidad y accesos especiales para la prensa y los artistas. El predio además contará con patio gastronómico con una gran variedad de bebidas y comidas conformado por marcas regionales.

Está habilitado el ingreso de silletas, mate, tereré y agua y no se podrá entrar con bebidas alcohólicas, envases de vidrio, elementos cortantes ni conservadora.

Esta edición también contará con traslado gratuito en colectivo desde el parque Mitre al corsódromo “Nolo Alias”. Las salidas serán a las 17 y 18 horas.

Para más información y actualizaciones en tiempo real, consulta las redes sociales del Taragui Rock 2024 @taraguirockoficial y @culturacorrientes