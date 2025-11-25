Incautaron 150 kilos de carne por faena ilegal de una carnicería de Corrientes

Un total de 150 kilos de carne vacuna no apta para consumo humano, fueron incautados en el marco de un operativo llevado a cabo en la Cuarta Sección del departamento Bella Vista en el Paraje Desmochado.

Fue un trabajo de los efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque quienes realizaron un allanamiento en una despensa y carnicería de la zona, donde incautaron mercadería sin sellos bromatológicos y dos cueros de vacunos.

La intervención se dio por orden del fiscal José Omar Casere (Ufrac de Goya) y continuó bajo la supervisión del fiscal Sergio Germán Freitag (Ufrac de Bella Vista), quien dispuso que se inicien actuaciones por presunta infracción al Art. 206 del Código Penal.

Todo lo secuestrado fue trasladado a la dependencia policial de San Roque para continuar con las diligencias judiciales. La causa quedó caratulada como “De oficio por supuesta infracción al Art. 206 CPA – Preventivo 51/25”.