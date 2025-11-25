Turismo en Corrientes: las ciudades más visitadas en un fin de semana récord

El último fin de semana largo del año confirmó la consolidación de Corrientes como un destino turístico clave a nivel nacional e internacional. La provincia registró una ocupación provincial promedio excepcionalmente alta, alcanzando el 87%, superando notablemente el 75% que se estimaba en la previa de reservas.

El flujo de visitantes se tradujo en un significativo impacto económico, con una estadía promedio de 3 noches por turista. El gasto promedio por día por persona se calculó en $97.767, inyectando una fuerte dinámica a los sectores de hotelería, gastronomía y servicios.

Corredores turísticos: Iberá a la cabeza

El movimiento turístico se concentró en los principales corredores provinciales, destacando la región de los humedales:

Esteros del Iberá: lideró con el 86% de ocupación.

Gran Corrientes: registró un 81%.

Alto Paraná: alcanzó el 80%.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, el turismo interno fue predominante, con una fuerte presencia de turistas de la región NEA / NOA. A nivel internacional, se destacó la llegada de visitantes del Mercosur (principalmente Brasil, Uruguay y Paraguay), además de la presencia de turismo desde Inglaterra y España.

Eventos masivos impulsaron la ocupación total

Los destinos que acogieron grandes eventos lograron una ocupación casi total, demostrando el efecto multiplicador de las propuestas deportivas y culturales:

Corrientes Capital: logró el 100% de ocupación hotelera debido al 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Travestis.

Ituzaingó: registró un 98% de ocupación impulsada por el 26° Concurso Integración de Pesca del Surubí con Devolución.

El ranking de ocupación de mayor a menor escala en los destinos principales fue: Corrientes Capital (100%), Ituzaingó (98%), Carlos Pellegrini (95%), Concepción del Yaguareté Corá (86%) y Paso de la Patria (80%).

Preferencias del turista

El abanico de ofertas de Corrientes fue bien recibido, destacándose la demanda de actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza:

Pesca Deportiva: Lideró las preferencias con un 32,2%.

Ecoturismo: Representó el 29,2% de las elecciones.

Turismo Histórico – Cultural: Aportó el 20,0%.

El turismo de paso fue otro de los principales motivos de viaje registrados. Los datos confirman que la combinación de la oferta natural, cultural y deportiva impulsó el éxito del fin de semana largo.