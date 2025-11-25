Juicio por crimen del hijo del exjefe de Policía: declaró la mamá de Bárbara Romero

Este martes a las 16 se desarrolló la segunda jornada de debate del juicio contra el hombre acusado de matar al oficial Alfredo Javier Armando Molina -hijo del exjefe de la Policía Alfredo Arnaldo Molina- y balear a Bárbara Romero en abril del 2024 en la localidad de San Cosme.

Uno de los testimonios más importantes fue el de Tina González. "La mamá de Bárbara brindó un aporte muy valioso porque dejó en claro que su hija ya no tenía vínculos con Medina al momento del ataque y que el oficial siempre mantuvo un vínculo tóxico", señaló a El Litoral el abogado querellante Julio Leguizamón.

Cabe señalar que el Tribunal Oral Penal N° 2 con sede en el edificio Patono de calle Plácido Martínez 1056 se desarrolla el juicio que tiene como único imputado a Osvaldo David Medina por el homicidio agravado de Alfredo Molina y el intento de femicidio de su expareja, Bárbara Romero.Leguizamón consideró esta segunda audiencia como "esclarecedora", ya que la mamá de la víctima se explayó sobre muchos aspectos que a su modo de ver son cruciales para comprobar lo ocurrido.En el mismo tenor colocó el aporte de una licenciada en Criminalística de Unidad Fiscal de Investigaciones Estratégicas (Ufie) quien "elaboró un trabajo impecable en la escena del crimen que fue en la propia habitación de Bárbara -Romero-, donde tomó todo tipo de muestras", explicó.

Además, declaró el oficial de la Comisaría de San Cosme que fue el primero en llegar a la escena del crimen. "Este oficial salía de turno, pero al ver la magnitud del hecho ese día se quedó hasta el mediodía. Uno de los datos más valiosos que brindó fue que la víctima sobreviviente alcanzó a decirle quien fue el autor de los disparos", remarcó Leguizamón.Este miércoles 26 la audiencia se reanudará a las 10.30 donde la jornada central pasará por el testimonio de la oficial Bárbara Romero, quien sobrevivió a la balacera aunque con secuelas de salud. También declararán dos de sus amigas.