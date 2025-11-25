El ex Estudiantes Diego García fue condenado a más de seis años de prisión por abusar de una deportista

Diego García, ex jugador de Estudiantes de La Plata que actualmente pertenece a Peñarol de Uruguay, fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abusar de una jugadora de hockey de la institución platense. En principio el futbolista cumplirá arresto domiciliario en un domicilio de La Plata, con tobillera electrónica, mientras la Cámara de Casación discute la apelación de la defensa del futbolista contra el fallo emitido por el Tribunal Criminal V de La Plata. Sus abogados también intentarán que García recupere la libertad mientras la Cámara toma una decisión.

Al momento de la lectura del fallo, García se desmayó y fue llevado a un hospital para ser atendido, custodiado por efectivos policiales en su condición de detenido. Durante los tres años que duró el proceso judicial, el Demonio, tal el apodo que le pusieron en su carrera futbolística, estuvo libre y siguió jugando profesionalmente. Apenas se conoció la denuncia el Pincha lo separó del plantel pero de allí recaló primero en Patronato de Paraná, luego jugó en Ecuador hasta regresar a su país donde vistió hasta ayer nomás la casaca de Peñarol, siendo parte del equipo titular el domingo pasado en la primera final que enfrentó a su actual club nada menos que con Nacional de Montevideo y terminó en empate dos a dos. Ya no podrá jugar obviamente la revancha, pactada para este domingo. La prisión se hizo efectiva desde este mismo mediodía. García fue el segundo jugador con más presencias en la temporada, disputando 47 partidos y marcando cinco goles.



El Demonio confiaba en que lo absolverían pero que en caso de ser condenado, lo dejarían en libertad hasta el doble conforme, es decir, hasta que Casación confirmara o revocara la pena. Su expectativa se basaba en el caso de Alexis Zárate, el jugador ex Independiente y Temperley que aún con condena en primera instancia, siguió libre hasta que la Corte provincial le rechazó un recurso de revisión. De hecho, durante ese lapso largo se fue a jugar al exterior y recién terminó en prisión cuando el máximo tribunal le bajó el martillo. Pero el juez Ezequiel Medrano decidió no otorgarle ese beneficio a García, aunque le morigeró la sanción: en vez de un penal, domiciliaria hasta la última definición. Su abogado Diego Bandín ya anunció que irá por el recurso de apelación de la prisión y también de la condena.

El abuso por el que fue condenado García ocurrió el 24 de febrero de 2021, cuando Clara B., jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata, fue junto con un grupo de amigas a una fiesta organizada por futbolistas de Primera del equipo Pincha en una casa en Abasto, en las afueras de la ciudad. Entre ellos estaba el mediocampista uruguayo Diego García, que había llegado al club en 2019 y había regresado esa temporada tras un préstamo a Talleres de Córdoba. Al principio todo era normal hasta que en un momento la deportista se levantó para ir al baño. Allí, según la denuncia que hizo en forma inmediata, el futbolista la siguió, ingresó detrás de ella y la atacó sexualmente.



Clara B. fue primero a la Policía, después a Tribunales y finalmente se produjo el juicio oral contra García por abuso sexual con acceso carnal, que se llevó adelante en el Tribunal Criminal V de La Plata. El fiscal Lucas Domsky dio por probado el caso no sólo basándose en el dramático testimonio de la víctima sino también en los llamados por teléfono que ella les hizo a dos amigos casi en forma instantánea y en un chat posterior de Clara B. con otro integrante del plantel donde se expuso la situación. Además se presentaron en el juicio fotos con heridas en el rostro que se vincularon al ataque sexual. El fiscal había pedido ocho años de prisión mientras que la querella representada por el abogado Marcelo Peña había solicitado una condena de diez años de cárcel.

“Si bien nosotros pretendíamos una sanción más dura, estamos conformes con la decisión del Tribunal. Pero en lo que no estamos de acuerdo es en la morigeración del lugar de detención. Como particular damnificado vamos a impugnar el beneficio de prisión domiciliaria. Es un hecho gravísimo que debe cumplir en una cárcel común como pasa con cualquier ciudadano que es condenado por este aberrante delito”, le dijo Peña a Olé.

¿Qué pasa con el vínculo entre García y Peñarol? Quedará inmediatamente rescindido porque cuando firmó para el club uruguayo, la institución hizo poner una cláusula donde todo quedaba ad referéndum de lo que decidiera la Justicia argentina. Y con la condena ya consumada, el contrato cae por su propio peso.

