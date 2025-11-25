Corrientes: tras 18 días desaparecido, la familia de Gonzalo Cabaña no detiene su búsqueda

Han pasado 18 días desde que Gonzalo Ezequiel Cabaña desapareció en la ciudad Capital. El joven es oriundo de Ituzaingó y había llegado a la ciudad para retirar su DNI en el Registro Civil.

Para ser más precisos, Cabaña tuvo su último contacto con su familia el 7 de noviembre, cuando el joven llamó desde la guardia de seguridad de la Terminal de capital, desde donde avisó que “estaba en Corrientes y que viajaba a Ituzaingó” y que luego agregó que iba a viajar Apóstoles, Misiones.

La tía de Gonzalo, Fabiola Galeano, fue quien relató los pormenores del hecho. Luego de la llamada desde capital, “desde ahí ya no tenemos más datos sobre él”, dijo en una entrevista con Radio Dos. Fabiola aclaró que su sobrino estaba sin teléfono celular desde hace un mes, razón por la que pidió que guardia de la Terminal le facilite un teléfono para comunicarse con su familia.

Mensajes y avance de la investigación

En tanto que “el sábado le mandaron un mensaje a mi hermana de que lo habrían visto por la zona de la terminal”, agregó Galeano y develó que “hasta donde llegó la investigación de la Policía es que él devolvió el boleto, no viajó hacia Ituzaingó”.

Otro dato que agregó Galeano es que no tienen familiares en capital, aunque “él trabajaba en Corrientes en los tendidos de cables de las viviendas nuevas”, y que la Policía “ya se comunicó con los antiguos compañeros de trabajo y una exnovia que él tenía” en la ciudad, quienes confirmaron no tener noticias de Gonzalo.

Por otra parte, Fabiola comentó sobre los mensajes que la familia recibió sobre el posible paradero del joven. “Hay un señor que lo habría visto entre el 10 y el 11 de noviembre por el barrio San Marcos” y continuó con que lo vieron “en la zona de la Terminal, más o menos por - el supermercado - Chango Más”. Por último, otra comunicación lo ubican en uno de los semáforos en la misma zona.

A pesar de los mensajes y la notificación a la Policía, el joven sigue sin ser hallado.

La tía de Gonzalo volvió a pedir a la comunidad que siga colaborando con información tanto a los contactos de la familia como a la Policía.

