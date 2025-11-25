Juan Pablo Valdés confirmó avances en su gabinete: "La primera parte está resuelta"

A pocos días de asumir, Juan Pablo Valdés adelantó cómo será su futuro gabinete en Corrientes de cara al recambio institucional del 10 de diciembre. El actual intendente de Ituzaingó confirmó que ya trabaja en la transición y que la primera parte de su equipo está definida.

En diálogo con el canal 5TV, en el marco del Concurso “Integración” del Surubí, el gobernador electo señaló: “Respecto al futuro equipo de gobierno, la primera parte del gabinete ya está resuelta y estamos en conversaciones avanzadas con los ministros”.

Además, anticipó que las confirmaciones oficiales se realizarán cerca de su asunción: “Más llegado al diez estaremos haciendo el anuncio oficial para que no haya especulaciones o suposiciones”. Incluso dejó abierta la puerta a un “gabinete de transición” para “ajustar con el tiempo y darle una impronta propia”.

Economía y presupuesto

Valdés buscó transmitir tranquilidad ante el contexto nacional. “Más que épocas difíciles, yo diría que son otros tiempos, hay que tener prioridad en los gastos, hay que cuidar la plata, tener un presupuesto bien ejecutado y de esta manera administrar correctamente los recursos”, afirmó.

Reconoció que la provincia aún no cuenta con una definición presupuestaria completa, pero sostuvo: “Estamos para tener nuestro presupuesto antes de fin de año”. Y agregó: “La gente tiene que estar tranquila porque tenemos una provincia equilibrada y vamos a administrar con responsabilidad el Estado, no faltará el dinero y vamos a seguir cumpliendo con la función del Estado, la agenda social y la agenda de obras públicas”.

Obras públicas y logística

De cara a su gestión, el mandatario electo definió un cambio de enfoque: “Vamos a darle prioridad a las obras de desarrollo, ajustando lo más preciso para lograr la eficiencia de los gastos”.

También remarcó la necesidad de aprovechar la ubicación estratégica de Corrientes: “Soy un convencido de que tenemos una provincia geopolíticamente muy bien ubicada entre países limítrofes y tenemos que explotar esta posibilidad buscando soluciones sin ir a Buenos Aires”.

Entre los proyectos que mencionó se destacan el impulso a los parques industriales, un segundo puente Chaco–Corrientes y la posibilidad de avanzar en conexiones como Itaquí–Alvear o Bella Unión–Monte Caseros.

Bono Navideño

Por último, sobre el anuncio pidió prudencia: el informe se dará cuando finalice el análisis presupuestario. “No hay que generar miedo en la gente, vamos a hacer lo posible para cumplir con todas las obligaciones económicas”.