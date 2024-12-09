¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
Presentación

Con 10 noches y dos campeonatos: así serán los Carnavales de Corrientes

El evento se desarrollará en el corsódromo Nolo Alías. 

Por El Litoral

Lunes, 09 de diciembre de 2024 a las 11:02

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, lanzó este lunes los Carnavales de Corrientes 2025, que se desarrollarán desde el 1 de febrero hasta el 3 de marzo. 

El titular de la empresa encargada de la organización, Esteban Centeno, precisó que "es una edición diferente por el desafió que vamos a tener de logística al tener dos competencias" 

Según detalló, serán 10 noches de desfile, tres de shows de comparsas y un duelo de batería. 

Centeno dijo que será "un mix del carnaval de la ciudad y este año vendrán comparsas de diferentes localidades" y por la presencia de dichos comparseros habrá "dos campeonatos". 

El titular de la empresa sostuvo que para el "campeonato provincial que será en dos noches" llegarán las comparsas Anahí (Bella Vista), Marabú (Santo Tomé), Carun Bera (Monte Caseros), Poderosa (Ituzaingó), Caru curá (Esquina), Carumbé (Paso de los Libres), Pitugue (Curuzú Cuatiá), mientras que la capital provincial estará representada por Ara Berá y Sapucay.

