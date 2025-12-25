Tras cuatro días de temporal en San Luis del Palmar, la cifra llega a 240 evacuados

La situación por las intensas lluvias en San Luis del Palmar se agravó en las últimas horas de este jueves por la tarde y elevó a 52 las familias evacuadas, lo que equivale a 240 personas, tras registrarse 70 milímetros de precipitaciones adicionales entre la madrugada y el mediodía de este jueves. El Riachuelo sigue en crecida.

Evacuados en aumento

Luis Dalmacio

Hasta el martes, el número de familias afectadas ascendía a 43, pero el nuevo frente de tormentas provocó que más hogares quedaran bajo amenaza por el ingreso de agua, obligando a nuevas evacuaciones y a que otras personas optaran por autoevacuarse en casas de familiares o conocidos.

Las familias evacuadas se encuentran distribuidas en distintos centros de asistencia habilitados por el municipio: el Estadio Municipal, el tinglado del barrio San Miguel, la Capilla Virgen del Rosario y la Capilla Inmaculada Concepción, donde reciben contención y ayuda básica.

Luis Dalmacio

Las zonas más comprometidas corresponden a sectores ribereños, con terrenos muy bajos e inundables. En el ámbito rural, las áreas más afectadas son la Cuarta Sección, a la que en las últimas horas se sumó la Quinta Sección, ampliando el mapa de zonas críticas.

Cantidad de agua caída

En cuanto al volumen de lluvias acumuladas, el impacto fue inédito, se registraron 213 milímetros el domingo y otros 100 milímetros el lunes, superando los 300 milímetros en apenas 48 horas. Este caudal extraordinario provocó el colapso de barrios que históricamente no se habían inundado, incluso en sectores céntricos de la localidad. A los que se suma los 70 milímetros de este jueves.

La jefa del Departamento de Defensa Civil del municipio, Cintia Elizabeth Silva, explicó a Magazine Dalmacio que la demanda de asistencia continúa en aumento: “Muchas familias han solicitado ayuda para ser evacuadas a los centros y otras medios para autoevacuarse a casas de conocidos. Las precipitaciones han hecho que algunas viviendas se vean amenazadas por el posible ingreso de agua y otras ya estén sufriendo consecuencias”, señaló.

Silva indicó además que la situación fue informada al intendente Reni Buján, con el objetivo de aplicar estrategias según cada caso, y confirmó que Gendarmería Nacional colabora en el operativo de asistencia ante un escenario que “se sigue agravando”.

Registro del Riachuelo

A este contexto se suma el comportamiento del río, ya que el Riachuelo registra una altura de 4,24 metros y continúa en creciente, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a los vecinos de las zonas ribereñas.