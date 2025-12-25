Cómo seguirá el tiempo en Corrientes luego del fuerte temporal

Luego de una Navidad atravesada por un fuerte temporal que afectó a amplias zonas de la provincia de Corrientes, con acumulados que superaron los 200 milímetros, el pronóstico anticipa un leve alivio en las condiciones climáticas, al menos durante los próximos días, aunque el mal tiempo no se retira del todo.

En la ciudad de Corrientes, para este viernes se prevén tormentas aisladas a lo largo de la jornada, con una probabilidad cercana al 40%, temperaturas que oscilarán entre los 22°C de mínima y 29°C de máxima, y vientos predominantes del noreste.

Para el sábado, el panorama muestra una mejora temporaria: se esperan cielos parcialmente nublados, con una máxima de 33°C y una mínima de 24°C, en una jornada más estable en comparación con los días previos.

Sin embargo, el domingo volvería a presentarse inestable. El pronóstico indica tormentas fuertes durante la tarde y la noche, con una probabilidad del 70%, y temperaturas que rondarán los 31°C de máxima y 23°C de mínima, lo que mantiene la atención puesta en posibles nuevas complicaciones.

Alerta para el interior provincial

En el interior de Corrientes, el Servicio Meteorológico mantiene una alerta amarilla para el sábado en los departamentos de Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

Según el informe, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 60 milímetros, que podrían ser superadas de manera puntual.

Tras los severos impactos del temporal reciente, las autoridades recomiendan mantenerse informados, extremar precauciones y seguir los avisos oficiales ante la persistencia de condiciones meteorológicas inestables en la provincia.