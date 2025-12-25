Temporal en Corrientes: suspendieron el servicio de colectivos en la Capital

La Municipalidad de Corrientes informó este jueves que el servicio de colectivos urbano se encuentra interrumpido en la ciudad de Corrientes a raíz del fuerte temporal que se registra desde la madrugada.

La suspensión del servicio fue dispuesta de forma preventiva ante la imposibilidad de circulación segura de las unidades, debido a la acumulación de agua en arterias principales y barrios de la capital correntina.

Desde el Municipio indicaron que la situación es monitoreada de manera permanente por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), en coordinación con las áreas operativas, mientras continúan las tareas para facilitar el escurrimiento del agua y evaluar el estado de las calles.

Asimismo, se recomendó a los vecinos evitar circular, mantenerse informados a través de los canales oficiales y utilizar la línea de atención al ciudadano 147 ante cualquier emergencia.

El servicio de colectivos será restablecido una vez que las condiciones climáticas y de transitabilidad lo permitan.