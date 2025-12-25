¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ciudad

Anegamientos en Corrientes: se cerró el tránsito en un tramo de la avenida Costanera

A través de sus canales oficiales, el municipio informó sobre el estado del tránsito en la zona de avenida Costanera.

Por El Litoral

Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 20:02

La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes informó este jueves que un trecho de la avenida Costanera fue vallado debido a los anegamientos en la zona.

A través de sus canales oficiales, el municipio informó que el corte es sobre avenida Costanera General San Martín y de la playa Islas Malvinas, altura de calle Quevedo.

El tránsito en ese tramo quedó interrumpido hasta que se constate que su transibilidad con el pasar de las horas.

En tanto que se pide a la población que evite circular por la zona.
 

