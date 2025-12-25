Mandiyú retoma los entrenamientos con nuevos integrantes en el plantel

Con la incorporación de tres jugadores, Mandiyú retomará este viernes las prácticas de cara al choque frente a San Lorenzo de Monte Caseros por los cuartos de final de la Región Litoral Norte de fútbol.

Los jugadores del Albo tuvieron un breve descanso después de quedarse con la Supercopa de Campeones de la Liga Correntina. El pasado sábado vencieron a Curupay, trabajaron hasta el lunes y después quedaron liberados hasta este viernes.

Para encarar la recta final del Torneo Regional Federal Amateur, Mandiyú incorporó tres jugadores. El Consejo Federal habilitó a sumar cuatro integrantes a los planteles durante este breve receso por las fiestas de fin de año.

El arquero David Acuña, de reciente paso en Boca Unidos en el Federal A, es una de las incorporaciones de Mandiyú.

Cubrir ese puesto, frente a la lesión de Milton Ferreya que había llegado como refuerzo desde Sol de América de Formosa, fue un pedido especial del DT Fabián Ponce.

La dirigencia del Albo se movió rápidamente y logró la contratación de un arquero con experiencia en una categoría superior aunque llega con una larga inactividad. (jugó por última vez a principios de septiembre).

“Estamos buscando un arquero, en eso estamos trabajando”, había adelantado Ponce después de dejar en el camino a Benjamín Matienzo.

Los otros dos jugadores que incorporó llegan desde la Liga Correntina, son mediocampistas y tienen antecedentes en Mandiyú.

Gonzalo Ramírez es un volante por izquierda que llega desde Curupay y Alejandro López, un volante mixto que proviene del Deportivo Empedrado.

“Si surge algo que nos interesa y potencie el plantel, ocuparemos la cuarta plaza”, señalaron desde el Deportivo Mandiyú por una posible nueva incorporación.

La práctica de este viernes está pautada para la tarde en el complejo deportivo que tienen los odontólogos. Si las condiciones climáticas impiden la utilización de las canchas, la práctica se trasladará a un complejo techado de fútbol cinco.

Por los cuartos de final de la Región Litoral Norte, Mandiyú visitará el 4 de enero de 2026 a San Lorenzo de Monte Caseros. Una semana más tarde, la revancha se jugará en Capital.

El ganador de este cruce, se medirá en semifinales, frente al vencedor del duelo entre los equipos posadeños de Guaraní Antonio Franco y Estudio Galeano.

Mandiyú no podrá contar en el partido de ida en Monte Caseros con Héctor Zabala que debe purgar una fecha de suspensión por la la tarjeta roja que le mostró el árbitro Jorge Miño a los 47 minutos del primer tiempo del partido frente a Benjamín Matienzo por la revancha de los octavos de final de la Región Litoral Norte.