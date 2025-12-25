Corrientes: un hombre cayó al vacío desde la punta de una columna de iluminación

Un hombre fue hospitalizado tras caer este jueves de una columna de iluminación ubicada detrás de la Terminal de Ómnibus de la ciudad Capital.

Ocurrió al mediodía de este jueves, cuando un hombre de 23 años cayó al vacío desde la parte más elevada de una de las columnas de iluminación ubicada detrás de la Terminal de Ómnibus, sobre avenida Maipú.

Al lugar asistió personal de la Asociación Civil De Bomberos Voluntarios de Capital, quienes fueron alertados al sistema 911.

Por causas que aún se investigan el hombre trepó a la columna para luego caer aproximadamente unos 20 metros, sufriendo graves lesiones en sus piernas y mandíbula.

Tras la caída, el hombre fue asistido por las autoridades presentes para luego ser trasladado al servicio de urgencias del hospital local.

En tanto que se realizan las diligencias de rigor en la dependencia correspondiente.

Con información de Central de Noticias