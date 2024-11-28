Un joven correntino se posicionó 6to en el ranking del boxeo argentino

El boxeador correntino Francisco Gopar, oriundo del barrio Laguna Brava de la ciudad de Corrientes, con tan solo 25 años, sigue demostrando su gran talento y dedicación en el mundo del boxeo.

Actualmente, se encuentra en la sexta posición del ranking de boxeo argentino, un logro que lo consolida como una de las figuras más prometedoras del boxeo para Corrientes.

Con el apoyo fundamental de su padre, Guillermo Gopar, quien además de ser su entrenador y profesor en Gigante Box, ha sido su principal guía en esta carrera, Francisco se prepara para enfrentar uno de los desafíos más grandes de su carrera. El joven boxeador se medirá en el ring contra el experimentado ex campeón latino Ariel "Tortita" Farías, en una pelea que se llevará a cabo en las "Toninas Buenos Aires", a 10 rounds, el próximo 7 de diciembre.

Gigante Box, el gimnasio donde Francisco entrena y es profesor de boxeo junto a su padre , es un espacio dedicado a formar no solo atletas de alto rendimiento, sino también a enseñar los valores fundamentales del boxeo: disciplina, respeto, esfuerzo y trabajo en equipo, no solo se enfocan en la formación de boxeadores profesionales y amateurs, sino que también ofrecen clases de boxeo recreativo, permitiendo que personas de todas las edades y niveles encuentren un lugar para desarrollarse física y mentalmente.

Francisco Gopar, a pesar de su corta edad, ha mostrado una gran madurez y habilidad en el ring. Con su dedicación y el respaldo de su padre y el apoyo de sus compañeros del Gigante, se prepara con todo para este combate decisivo, con el objetivo de dejar en lo más alto al boxeo correntino.