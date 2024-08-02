Giletto, una cara nueva para Regatas

Regatas Corrientes sumó su segunda cara nueva para el plantel de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2024/25. El chaqueño Salvador Giletto se incorpora al plantel que será dirigido por Fernando Calvi.

El ala pivote nacido en Resistencia el 8 de febrero de 1993 (31 años) y de 1,95 de altura llega para reforzar la zona interior de Regatas que ya había anunciado la llegada de Iván Gramajo y el regreso de Fabián Ramírez Barrios.

Giletto viene de jugar tres temporadas consecutivas en Independiente de Oliva, club con el que consiguió el ascenso desde la Liga Argentina a la LNB en la temporada 2021/22, siendo una de las piezas importantes del equipo.

En su primera temporada en la Liga Nacional fue elegido como la Revelación tras una gran campaña donde jugó 38 encuentros y promedió 12.3 puntos, 3.8 rebotes y 1.4 asistencias en 30 minutos de juego.

En la pasada campaña jugó 37 encuentros dejando promedios de 11.6 puntos, 4.4 rebotes y 1.4 asistencias en 29 minutos.

El chaqueño debutó en la Liga Nacional en la temporada 2011/12 con Peñarol de Mar del Plata, para luego arrancar un recorrido por las ligas del ascenso, en donde jugó para Peñarol de Rosario del Tala, Brown de San Vicente, Sanjustino, Unión de Sunchales, Santa Paula de Gálvez hasta su arribo a Oliva.

En 2023, Giletto sumó su primera experiencia internacional jugando para Diablos de Miranda en la Superliga de Venezuela.

El nuevo plantel de Fernando Calvi va tomando forma, y ya suma su cuarta ficha mayor junto a Andrés Jaime, Ramírez Barrios y Gramajo. También siguen Tobías Franchela (U23) y los U21 Juan Larraza y Francisco Ferraro.

Regatas Corrientes continúa en el mercado de pases, dado que le resta cubrir dos puestos: escolta y pivote. Se buscará retener a Federico Elías, llegó a mediados de la pasada temporada, y también se hizo una oferta por Tayavek Gallizi.