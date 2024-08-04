Boca Unidos ganó, gustó y se despegó más del descenso

Boca Unidos ganó, gustó y se aleja cada vez de la zona roja del descenso en el Torneo Federal A 2024. El equipo correntino volvió a hacerse fuerte en su estadio donde cumplió este domingo una de las mejores actuaciones de la temporada para vencer por 2 a 0 a Juventud Antoniana de Salta, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona B de la Reválida.

El Aurirrojo fue ampliamente superior en todas las líneas a su rival salteño, aunque le faltó plasmarlo en el resultado final, que quedó corto para la diferencia que hubo en el campo de juego.

El equipo correntino fue protagonista desde el pitazo inicial, imponiendo condiciones porque ganaba la lucha en la mitad de la cancha, con Diego Sánchez Paredes soltándose por el sector derecho, Martín Ojeda pisando permanentemente el área como una especie de tercer delantero, y Joaquín Livera subiendo seguido por su andarivel.

El local avisó con un cabezaso de Edgar Villán se fue apenas ancho luego de un centro desde la izquierda de Livera. Antoniana, que plantó a tres delanteros netos, contestó por la misma vía a través de Matías Vicedo, pero el tiro se fue desviado.

Pasado el cuarto de hora, Darío Rostagno dejó atrás a Dardo Torres y alargó para Edgar Villán, que sacó un zurdazo que se perdió muy cerca del caño derecho.

El local volvió a llegar con un cabezaso de Ojeda en el área que atajó abajo Guillermo Bachke, luego de un centro desde la derecha de Pablo Cuevas, que dos minutos más tarde le puso una pelota a Rostagno que el ex Unión de Sunchales dejó pasar inteligentemente para Villán, que sacó un tiro débil que atajó el arquero.

Luego de tantas llegadas, Boca Unidos pudo romper la paridad. Un lateral largo de Livera no pudo ser rechazado por la defensa. La pelota le quedó en el área a Ojeda, que se acomodó y sacó un puntín de derecha que se metió abajo, contra el caño derecho del arco de Bachke.

Luego del gol, el Aurirrojo bajó un cambio, y el partido se volvió más equilibrado, con muchas interrumpciones y sin llegadas claras a los arcos. La última fue un rebote que recogió Villán en el área tras una pelota parada, que Vicedo en plena posición defensiva rechazo cerca del parante derecho.

En la segunda mitad, la visita buscó un ataque más directo cuando recuperaba la pelota, y tuvo una buena ocasión luego de una pelota que se llevó Enzo Vargas de derecha a izquierda para habilitar a Rodrigo Curcio, quien le ganó en velocidad a Marcos Fissore y sacó un zurdazo cruzado que pasó a centímetros del caño izquierdo del arco defendido por Ignacio Turnes.

La respuesta del Aurirrojo llegó luego de una doble pared entre Ojeda y Villán que el mediocampista definió con un remate desde el borde del área grande que se perdió cerca del ángulo superior derecho.

Enseguida, Rostagno le volvió a ganar a Torres y se fue en velocidad al área para sacar un remate cruzado que se perdió apenas ancho.



Promediando la etapa, el técnico aurirrojo Roberto Marioni movió el banco de relevos, haciendo ingresar a Toni Medina y Ángel Piz en lugar de Villán y Ojeda, respectivamente.

Con todo el equipo salteño adelantado, Martín Correa le pegó un patadón a Santiago Chamorro, que se escapaba en velocidad, infracción que mereció la tarjeta roja directa para el "4", quien en la primera fase del campeonato lesionó a Toni Medina.

En superioridad numérica, Boca Unidos comenzó a hacer circular el balón y a triangular a un toque buscando aprovechar la superioridad numérica ante un rival que se jugó con el ingreso de Franco Coman por Jorge Velazco, quedando parado con una línea de tres en el fondo.

Brian Peralta, que había ingresado un par de minutos antes en lugar de un extenuado Rostagno (se puso en el bolsillo al público por su gran entrega), aprovechó una pelota que Piz dejó pasar inteligentemente luego de un pase de Medina, para sacar un zurdazo que se metió en el ángulo superior izquierdo y definir el partido.



En los últimos minutos, y ante un rival extenuado y abatido, Boca Unidos se floreó. Cuevas buscó sorprender con un remate al primer palo que tapó Bachke, luego de una buena habilitación de Toni Medina. Marcos Fissore, en plena posición ofensiva, también tuvo su oportunidad luego de un pase en el área de Peralta, pero su remate que superó a Bachke, fue rechazado providencialmente por Torres.

Ya en tiempo agregado, y luego de una gran jugada de ataque colectiva, Medina dejó en el área para Livera, quien sacó un remate a contrapierna de Bachke, y cuando se gritaba el gol, el caño izquierdo se interpuso en la trayectoria de lo que hubiera sido la frutilla del postre.

Boca Unidos ganó, gustó, y si no goleó fue porque "no ligó" en el final. El equipo hace cuatro partidos que no pierde, sumando 10 de los últimos doce puntos en juego para superar la línea de Unión de Sunchales en la tabla general y alejarse cada vez más del descenso.

Síntesis

Boca Unidos (2): Ignacio Turnes; Marcos Fissore, Matías Espíndola, Santiago Chamorro; Pablo Cuevas, Diego Sánchez Paredes, Ataliva Schweizer, Joaquín Livera; Martín Ojeda; Edgar Villán y Darío Rostagno. DT: Roberto Marioni.

Juventud Antoniana (0): Guillermo Bachke; Martín Correa, Brian Cucco, Dardo Torres, Jorge Velazco; Jean Arraya, Ignacio Schell Grané, Walter Bracamonte; Enzo Vargas, Matías Vicedo y Rodrigo Curcio. DT: Esteban Espeche.

Goles: PT 28m Martín Ojeda (BU). ST 39m Brian Peralta (BU).

Cambios: ST, al inicio, Mateo Mamani por Bracamonte (JA); 14m Matías Madrazo por Schell Grané (JA); 22m Franco Coman por Velazco (JA); 25m Ángel Piz por Ojeda (BU) y Antonio Medina por Villán (BU); 37m Brian Peralta por Rostagno (BU); 38m Gabriel Taborda por Vargas (JA); y 44m Exequiel Méndez por Sánchez Paredes (BU).

Expulsado: ST 27m Martín Correa (JA).

Cancha: estadio Club Boca Unidos.

Árbitro: Mariano Agli.

Otros resultados

La tercera fecha de la Reválida arrojó estos otros resultados en la Zona B: Independiente (Chivilcoy) 4 – Unión (Sunchales) 2; Douglas Haig (Pergamino) 1 – Sarmiento (Resistencia) 0; Defensores (Pronunciamiento) 0 – Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay) 1; y El Linqueño (Lincoln) 1 – Crucero del Norte (Misiones) 0.