Comunicaciones recibe a la debutante Fusión Riojana

En lo que será su segunda presentación en la Liga Argentina de básquetbol, Comunicaciones recibirá este domingo a la debutante Fusión Riojana.

El encuentro se jugará en Mercedes desde las 21 hs. con el arbitraje de Exequiel Macías y Ariel Mukdsi y corresponde a la Conferencia Norte.

El pasado fin de semana, Comunicaciones debutó con un triunfo frente a Independiente de Santiago del Estero 89 a 67 mostrando por momentos un alto nivel en el juego colectivo y algunas individualidades destacadas.

“Estamos buscando mantener el tono de juego que mostramos en el primer partido”, afirmó Ignacio Barsanti, entrenador de Comunicaciones.

“Por suerte todos los jugadores están bien, Phillip (Lockett) que era el que estaba algo tocado ya está recuperado, por lo tanto llegamos completos y con muchas ganas de jugar el domingo”, agregó.

“La gente acompañó en el primer partido, eso es fundamental. Queremos que venga y vea un equipo con el que se sienta identificado. Ese es uno de los objetivos del torneo”, afirmó.

El valor de las entradas para el juego de este domingo se fijó en 6.000 pesos la general y $3.000 para jubilados.

El rival de turno será la Fusión Riojana que hará su presentación en sociedad.

Esta unión de mutuo acuerdo reúne a los equipos Facundo, Riojano y Riachuelo, que cedió su lugar deportivo en la segunda categoría del básquetbol nacional.

El equipo es conducido técnicamente por Mario Vildoza y el plantel cuenta con mayoría de jugadores riojanos con una gran proyección en el básquet nacional.

Luego de este compromiso, Comunicaciones realizará la gira más larga que tiene prevista en la Fase Regular. Visitará la provincia de Mendoza para jugar el miércoles 12 a Huracán de Las Heras y el viernes 14 a Independiente Rivadavia. Desde allí viajará hasta Gálvez (Santa Fe) para medirse frente a Santa Paula el domingo 16.