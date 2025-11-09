Valdés inauguró el Museo de Arte Contemporáneo

n El gobernador Gustavo Valdés encabezó ayer la inauguración oficial del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), un espacio que representa un hito para la cultura provincial y regional.

Ubicado en el histórico edificio del ex Banco de Corrientes, en la intersección de San Juan y 9 de Julio, el nuevo museo abrió sus puertas con el propósito de acercar el arte contemporáneo a la comunidad y proyectar la producción artística correntina hacia el país y el mundo.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó la importancia de consolidar políticas culturales sostenidas en el tiempo y subrayó el valor de recuperar el patrimonio arquitectónico con nuevos usos sociales. La jornada se desarrolló en el marco de “La Noche de los Museos”, con gran concurrencia de público y la participación de artistas, la Orquesta Sinfónica de la Provincia, curadores y gestores culturales.El MACC cuenta con más de 300 obras pertenecientes a distintas disciplinas del arte contemporáneo, entre pinturas, esculturas, fotografías e instalaciones, integradas por la donación de Luis Niveiro, cuyo aporte fue fundamental para la creación del museo mediante el Decreto N.º 3583/2019. Con esta inauguración, el Gobierno de Corrientes reafirma su compromiso con la cultura como motor de desarrollo social, educativo y turístico.“Estamos ante un edificio enorme donde fuimos adoptando nuevas modernizaciones dentro del Estado, dando paso de lo urgente a lo trascendente”, comenzó diciendo el mandatario provincial revalorizando todo el proceso que llevó adelante el Estado para la concreción de la obra.En dicho escenario, Valdés comentó “le estamos dando usos a los edificios para encontrarnos con estos espacios realizados en la época del 1.900” y agregó que “como Gobierno tomamos la decisión que el espacio sea del patrimonio provincial, luego pasarlo para el uso común y para los ciudadanos”.Así, destacó la importancia del arte y demanda de los vecinos por contar con espacios que revalorizan el patrimonio, por ello “esto será una de las joyas que va hacer trascender a nuestro arte y va a ser centro y referencia en Corrientes”.“Desde ahora vamos a tener un escenario cultural donde vamos a poder disfrutar de estos espacios”, resaltó y posteriormente, hizo extensivo su agradecimiento a la empresa y a los trabajadores que realizaron las labores.Por otro lado, el gobernador sostuvo que “las obras que se van exhibir cuentan con posibilidades para todos de mostrar el arte y despertar en el otro el amor por el arte y la cultura” y “creo que dimos un paso y dejamos de lado lo urgente para construir lo trascendente y con esta obra arquitectónica que nos permitirá trascender en el tiempo”, subrayó para cerrar.

Provincia y Municipio

Por su parte, el intendente de la ciudad, Eduardo Tassano destacó la inauguración haciendo mención a que la misma “representa un avance significativo para la ciudad” y agregó que “este será un espacio y un punto de interacción para artistas y un laboratorio de desarrollo cultural, lo que es poco común en Argentina”.

En ese sentido, remarcó que el lugar enfatiza “la transformación de la ciudad” y revalorizó el trabajo realizado por parte del Gobierno provincial y municipal.

Apuesta al arte

En tanto, la presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin indicó que el Mac “desde hoy es un ícono en nuestra ciudad” y agradeció a “todos quienes hicieron posible este momento histórico en nuestra provincia”.

“Este es un nuevo espacio que marca un rumbo claro en el desarrollo cultural y turístico de la ciudad y será un beneficio para todos”, remarcó donde además añadió que “no solo abrimos las puertas de un edificio emblemático, sino que iniciamos un futuro de enriquecimiento cultural en una rama del arte contemporáneo. Un arte en movimiento que nos permite pensar y reflexionar”.

“Hoy comienza a escribirse una nueva página en la historia del arte en nuestra querida provincia y en la región toda”, comentó Kunin haciendo referencia además a la importancia de que tras seis años de la creación del decreto hoy las obras fueron hechos realidad donde los vecinos y turistas podrán apreciar diferentes piezas culturales y artísticas.

Palabras del arquitecto

A su turno, el gerente de arquitectura, Alfonso Asencio, precisó que “este es el único museo que supera los 4.000 mts en el norte, donde tenemos 4.300 mts2 de 2.000 mts de restauración”.

“Por primera vez se volvieron a abrir las puertas que se inauguraron en 1.900, donde este edificio intenta potenciar la economía en cada uno del mantenimiento de los edificios”, sostuvo y acto seguido agradeció a los trabajadores que llevaron adelante las tareas en el lugar.

Detalles de la obra

El nuevo museo cuenta con 4.200 metros cuadrados distribuidos en 5 pisos, de los cuales 3 son nuevos, sobre las losas originales. Los materiales en su mayoría son metal, ladrillo y madera.

Además, las instalaciones cuentan con altas condiciones de seguridad donde se incorporaron dos ascensores, para acceder a los cinco pisos; también posee un montacargas especial con capacidad de elevar hasta 5 mil kilos, al cual se va a poder ingresar con camión directamente desde el Pasaje Agustín González, para poder trasladar con versatilidad obras de gran porte.

Unos 1300 metros cuadrados del edificio serán destinados a uso de salas y el edificio tendrá también un auditorio con capacidad para 100 personas con sala acústica.

Presencias

En la oportunidad, acompañaron al gobernador, su esposa, Cristina Garro, el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, el intendente de la ciudad, Eduardo Tassano, el viceintendente, Emilio Lanari, los ministros de Turismo, Alejandra Eliciri, de Seguridad, Alfredo Vallejos, de Educación, Práxedes López, de Obras Públicas, Claudio Polich, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, legisladores provinciales, subsecretarios y demás autoridades.