Gran expectativa por la conferencia de Milei en el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad

Por Alberto Medina Méndez

Presidente del Club de la Libertad

Especial para El Litoral

La llegada a Corrientes del actual presidente de la Nación Argentina, Javier Gerardo Milei, prevista para el próximo jueves 13 de noviembre de 2025 ha concitado la atención de muchos interesados en participar de este evento anual de larga trayectoria que ya es un clásico en la agenda regional.

El Salón principal de Conferencias de Espacio Andes, ubicado en Avenida Maipú 3840 tiene una capacidad muy significativa, sin embargo, quedan muy pocos lugares disponibles, razón por la cual los organizadores sugieren la pronta inscripción para asegurar las reservaciones.

Los que quieran disfrutar de las 25 ponencias que se desarrollarán durante una jornada tan intensa como enriquecedora desde lo académico pueden hacerlo en este link https://bit.ly/congresoregional12 o bien contactando vía redes sociales al Club de la Libertad, para obtener más información.

Al mismo tiempo, y en base al marcado entusiasmo por escuchar y ver al Presidente disertando en Corrientes, los organizadores han habilitado dentro del mismo predio el acceso sin cargo al playón (campo), que es un ámbito externo al auditorio principal.

Los que deseen presenciar la actividad estando al aire libre y visualizando una pantalla gigante podrán inscribirse en este otro enlace https://bit.ly/club12campo. Se insiste en tomar nota de que ese acceso NO permite el ingreso al salón central y que sólo será posible desde allí seguir las presentaciones desde fuera del Congreso.Dado que el acto inaugural del congreso se iniciará a las 8.30 horas y que se extenderá a lo largo de todo el día hasta la conferencia de cierre prevista para alrededor de las 18:30 horas, y en virtud de la enorme cantidad de personas que ya están registradas, se recomienda llegar con suficiente antelación para evitar aglomeraciones en el ingreso.El Club de la Libertad desea expresar su agradecimiento a todos los que vienen trabajando hace años por las ideas de la libertad, a los socios de la institución, a los voluntarios y a todos los que son protagonistas de este tiempo.Esta versión número 12 del Congreso de Economía Regional seguramente será un nuevo éxito y los que somos parte de esta historia nos sentimos honrados con la presencia en la ciudad del Presidente Javier Milei, que aceptó nuestra invitación para darle el broche de oro a este encuentro que nos enorgullece.De la mano de Alberto Medina Méndez, Milei desembarcará en la provincia para participar de la jornada inaugural del 12° Congreso de Economía del Club de la Libertad de Corrientes. El evento contará con más de cuarenta expositores, entre funcionarios, empresarios y académicos, y contará con la alocución del mandatario como principal atracción.Sin embargo, las autoridades del Club de la Libertad aclaran que la visita será académica, aunque poco se sabe de la agenda del presidente para ese día.La visita tendrá lugar a su regreso de Miami, donde expuso en el America Business Forum, y luego de la ceremonia de toma de posesión de su par de Bolivia, el reciente electo Rodrigo Paz, que se realizó ayer en La Paz.