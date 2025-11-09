Valdés va a la India en busca de inversiones

n El gobernador Gustavo Valdés encabezará en miércoles 11 una misión internacional a la India con el propósito de promover la inserción de Corrientes en el mercado asiático y atraer nuevas inversiones.

El viaje contempla una agenda de 10 días que incluirá reuniones con empresarios, autoridades gubernamentales y foros multilaterales de comercio e inversión. La delegación provincial participará en tres encuentros de relevancia mundial: la Cumbre Económica Mundial, la Exposición Mundial de Comercio y la Conferencia Asia Pacífico, todos a realizarse en la ciudad de Bombay.

La confirmación del viaje se produjo tras una reunión en la Embajada de la India en Buenos Aires, donde el mandatario provincial fue recibido por el embajador Aneesh Kumar.

Durante el encuentro se definieron los lineamientos de la agenda institucional que desarrollará la comitiva, integrada por funcionarios, legisladores y representantes de distintos sectores productivos.

Viajarán con Valdés: la ministra de Industria, Mariel Gabur; el ministro de Producción, Claudio Anselmo; el secretario de Coordinación y Planificación, César Bentos; el síndico del Banco de Corrientes, Luis Miguel Gundiski; la subsecretaria de Contenidos e Innovación Digital, Pilar Fernández; y el biotecnólogo Valentino Mórtola. Todos participarán en actividades de cooperación con organismos internacionales, cámaras empresariales y autoridades del gobierno indio.

El objetivo central de la misión es atraer capitales internacionales que impulsen la diversificación productiva de la provincia y fortalezcan los vínculos bilaterales con la India, país que se ha posicionado como una de las mayores economías emergentes del mundo.

La agenda incluirá además la evaluación de posibles escalas en Dubái o Catar, con el fin de explorar oportunidades de intercambio en materia de infraestructura, energía y tecnología aplicada al desarrollo regional.

El viaje a la India se desarrolla en un contexto de transición institucional en Corrientes. Gustavo Valdés culminará su segundo mandato el próximo 10 de diciembre, fecha en la que asumirá su sucesor, Juan Pablo Valdés. En este proceso, el gobernador saliente continuará representando a la provincia en el exterior mientras el equipo entrante avanza en la conformación del nuevo gabinete provincial.

En sus ocho años de gestión, Valdés realizó viajes comerciales a: Rusia, Lituania, Isráel, China, Estonia, España, Alemania, entre otros países.