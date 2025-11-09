Boca y River se enfrentan en uno de los Superclásicos más importantes de los últimos años

Boca recibirá este domingo a River, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, en el que será uno de los Superclásicos más importantes de los últimos años debido a que ambos equipos pelean por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El encuentro, que está programado para las 16, se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera. El árbitro será Nicolás Ramírez y en el VAR estará Héctor Paletta.

Boca llega a este encuentro en un momento donde consiguió una buena regularidad en el Torneo Clausura, ya que ganó tres de sus últimos cuatro partidos. Esto le permitió a los dirigidos por Claudio Úbeda ubicarse primeros en la Zona A con 23 puntos.

Este Superclásico tendrá un valor especial en caso de que el Xeneize se quede con el triunfo, ya que se asegurará la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, torneo que no disputa desde el 2023.

River, por su parte, se encuentra en su peor momento del año, tras caer en siete de sus últimas 10 presentaciones. Esta situación había dejado en la cuerda floja a su director técnico, Marcelo Gallardo, pero la dirigencia “Millonaria” le demostró todo su apoyo renovándole para el 2026.

El equipo de Núñez se mantiene en zona de clasificación en la Zona B. En lo que respecta a la tabla anual, está tercero y se encuentra en zona de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores, aunque una nueva derrota lo complicaría seriamente ya que podría ser superado por Deportivo Riestra y Argentinos Juniors.

Triunfo de Racing

Racing le ganó 1-0 a Defensa y Justicia, en condición de local, en el marco de la decimoquinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, sin público debido a la sanción que la Aprevide le impuso a Racing por el recibimiento ante Flamengo de Brasil, el colombiano Duvan Vergara marcó el único gol del encuentro a los 40 minutos del primer tiempo.

Además, Rosario Central y San Lorenzo igualaron en 0. Newell´s le ganó como visitante a Huracán 2 a 0 y Talleres se impuso como local 1 a 0 frente a Platense.