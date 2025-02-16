San Martín intentará prolongar su buen momento en Formosa

Después de doce días, San Martín disputará este domingo su segundo partido del mes en la Liga Nacional de Básquetbol. El equipo correntino visitará a La Unión en el polideportivo Cincuentenario de Formosa desde las 21.30.

El buen presente de San Martín se trasladará hasta la capital formoseña para intentar consolidar su juego y seguir escalando en las posiciones.

Durante el 2025, los conducidos por Gabriel Revidatti sumaron 6 triunfos en 7 presentaciones y ahora se ubican en el décimo tercer lugar con 10 victorias y la misma cantidad de derrotas.

En su última presentación, en el Fortín Rojinegro, el pasado 4 de febrero, San Martín le ganó a Olímpico de La Banda 79 a 78 con un triple de Franco Méndez. Mientras que como visitante se impuso en dos de sus últimos tres partidos.

En el partido contra los santiagueños, Vicente Garello no pudo completar el encuentro por una molestia en su tobillo.

La Unión de Formosa se encuentra en la parte baja de la tabla de posiciones (está 18) y tiene como objetivo de evitar disputar la ronda permanencia.

El equipo formoseño llega de caer en Corrientes, el viernes 7, frente a Regatas 105 a 96. En tanto que previamente, en Formosa, perdió frente a Obras 82 a 77.

En la presente temporada, La Unión se llevó el triunfo del Fortín, en tiempo suplementario, 96 a 94 con 18 puntos de Federico Harina.

