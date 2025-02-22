River busca extender su invicto en la visita a San Martín de San Juan

River visita este sábado a San Martín de San Juan y busca ampliar su buena racha en el Torneo Apertura 2025 en el marco de la séptima fecha por la Zona B.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Hilario Sánchez a las 21.30 y contará con el arbitraje de Andrés Gariano.

River está invicto en el campeonato después de conseguir tres victorias (ante Instituto, Independiente y Lanús) y tres empates (Platense, San Lorenzo y Godoy Cruz). En caso de llevarse los tres puntos, conseguirá su primer triunfo fuera del Monumental en este torneo.

El entrenador Marcelo Gallardo no podrá contar con el mediocampista Giuliano Galoppo, quien sufrió una distensión en el cuádriceps izquierdo. A su vez, recibió la buena noticia de que Matías Rojas ya cuenta con el alta médica y Manuel Lanzini se recuperó de un esguince acromioclavicular, sin embargo solamente Lanzini forma parte de la delegación que viajó a San Juan.

Por otro lado, San Martín todavía no consiguió victorias desde su vuelta a la Primera División y en seis partidos solo obtuvo tres empates y tres derrotas.

Más partidos

La jornada sabatina también contempla los partidos que protagonizarán Independiente - Instituto desde las 18 y Rosario Central - Sarmiento a partir de las 21.45.