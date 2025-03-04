El clásico de Madrid: hora, formaciones y donde verlo

Real Madrid y Atlético se enfrentarán este martes desde las 17 (hora de la Argentina) en el Santiago Bernabéu, por el comienzo de los octavos de final de la Champions League. El Merengue y el Colchonero ya se vieron las caras dos veces en la temporada 2024/25 y no se sacaron diferencias.

En la fecha 8, se enfrentaron en el Metropolitano y empataron 1-1. La historia se repitió el 8 de febrero, por la jornada 23, con el mismo resultado. En esa ocasión, Julián Álvarez de penal adelantó a los dirigidos por Diego Simeone, pero Kylian Mbappé igualó el encuentro.

La Araña viene de meterle un gol al Merengue por la liga española.

La probable formación de Real Madrid vs. Atlético de Madrid, por Champions League

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Ferland Mendy; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Luka Modric; Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.

La probable formación de Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por Champions League

Jan Oblak; Marcos Llorente, José María Giménez, Clemént Lenglet, Javi Galán; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Pablo Barrios, Samu Lino; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid, por Champions League: hora, TV y árbitro

Hora: 17.00

TV: ESPN

Árbitro: Clement Turpin (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid.

Los otros cruces de los octavos de final de la Champions League

Brujas vs. Aston Villa

PSV vs. Arsenal

Borussia Dortmund vs. Lille

Calendario de la fase final de la Champions League

Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo.

Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril.

Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo.

Final: 31 de mayo (Múnich).

