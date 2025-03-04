El clásico de Madrid: hora, formaciones y donde verlo

Real Madrid y Atlético se enfrentarán este martes desde las 17 (hora de la Argentina) en el Santiago Bernabéu, por el comienzo de los octavos de final de la Champions League. El Merengue y el Colchonero ya se vieron las caras dos veces en la temporada 2024/25 y no se sacaron diferencias.
En la fecha 8, se enfrentaron en el Metropolitano y empataron 1-1. La historia se repitió el 8 de febrero, por la jornada 23, con el mismo resultado. En esa ocasión, Julián Álvarez de penal adelantó a los dirigidos por Diego Simeone, pero Kylian Mbappé igualó el encuentro.
La probable formación de Real Madrid vs. Atlético de Madrid, por Champions League
Thibaut Courtois; Federico Valverde, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Ferland Mendy; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Luka Modric; Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.
La probable formación de Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por Champions League
Jan Oblak; Marcos Llorente, José María Giménez, Clemént Lenglet, Javi Galán; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Pablo Barrios, Samu Lino; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
Real Madrid vs. Atlético de Madrid, por Champions League: hora, TV y árbitro
- Hora: 17.00
- TV: ESPN
- Árbitro: Clement Turpin (FRA)
- VAR: Jérôme Brisard (FRA)
- Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid.
Los otros cruces de los octavos de final de la Champions League
- Brujas vs. Aston Villa
- PSV vs. Arsenal
- Borussia Dortmund vs. Lille
Calendario de la fase final de la Champions League
- Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo.
- Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril.
- Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo.
- Final: 31 de mayo (Múnich).
TN