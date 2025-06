GP de Austria: Franco Colapinto reconoció que está sin confianza

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, aseguró que no se sintió cómodo con el auto tras lo que fueron sus presentaciones en las prácticas libres del Gran Premio de Austria.

Este viernes, el pilarense de 20 años inició su fin de semana en el Gran Premio de Austria con su presentación en las dos primeras practicas libres, finalizando en el decimosexto lugar en la primera y último en la segunda.

Tras esta discreta performance, Colapinto afirmó: “No fue muy bien, no me sentí muy cómodo en general. En curvas rápidas, más que nada, que es un poco mi fuerte, no estuve muy cómodo con el auto. Un balance muy diferente de una curva a otra. Nada, hay que trabajar para volver un poco más fuertes mañana”.

“Mejoraron el resto, me está costando en general creo esas curvas un poco más rápidas que tenés que meter freno, volante y tener confianza en el auto, y no la estoy teniendo. Hay que trabajar, pero creo que en general hay un par de cosas para aprender” agregó el piloto argentino.

Franco Colapinto tuvo dos sus primeras prácticas libres en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. En la FP1 finalizó en el 16 y en la FP2, el argentino no se sintió cómodo con las pequeñas modificaciones que le realizaron al auto y terminó último.

Este sábado, desde las 7.30 de Argentina, será la última sesión de prácticas libres antes de la clasificación, que será a las 11.